Командир ЦВО поблагодарил алтайского губернатора за успешный набор призывников

В письме на имя губернатора Виктора Томенко, генерал-полковник выразил благодарность органам власти региона. Он подчеркнул, что под непосредственным руководством Томенко призыв прошел успешно и задание выполнено в полном объеме.
Личный состав военных комиссариатов, сотрудники органов внутренних дел, главы администрации городов и района Алтайского края, участвовавшие в призыве в условиях распространения коронавирусной инфекции проявили усердие в выполнении должностных обязанностей и достойны поощрения, говорится в письме.
Всего в ходе осеннего призыва Алтайский край отправил в армию более 2 тыс. новобранцев.
15 призывников поступили на службу в Президентский полк.