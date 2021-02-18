Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
18 февраля -11°C
Коронавирус
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Жизнь

Командир ЦВО поблагодарил алтайского губернатора за успешный набор призывников

Командующий войсками Центрального военного округа генерал-полковник Александр Лапин похвалил власти Алтайского края за выполнение задания по призыву граждан на военную службу, несмотря на коронавирусные обстоятельства. Об этом сообщили в пресс-службе краевого правительства.

Отправка призывников на службу.
Отправка призывников на службу.
altai-eparhia.ru

В письме на имя губернатора Виктора Томенко, генерал-полковник выразил благодарность органам власти региона. Он подчеркнул, что под непосредственным руководством Томенко призыв прошел успешно и задание выполнено в полном объеме.

Личный состав военных комиссариатов, сотрудники органов внутренних дел, главы администрации городов и района Алтайского края, участвовавшие в призыве в условиях распространения коронавирусной инфекции проявили усердие в выполнении должностных обязанностей и достойны поощрения, говорится в письме.

Всего в ходе осеннего призыва Алтайский край отправил в армию более 2 тыс. новобранцев.

15 призывников поступили на службу в Президентский полк.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
Категория информационной
продукции 18+
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Рассказать новость