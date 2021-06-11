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Жизнь

Как отделаться от комаров меньшей кровью — разбор altapress.ru

Вся наша жизнь — это борьба. С комарами. Журналисты altapress.ru напоминают о нехитрых правилах, которые помогут в борьбе с гнусным гнусом.

Комар. Укус
Комар. Укус
Altapress.ru
1 Почему важно защищаться от комаров?

В нашем крае большинство комаров безопасны, однако бывают случаи передачи гельминтов (паразитических червей). И хоть эта болезнь не несет большой угрозы здоровью, можно получить ряд неприятных косметических дефектов после «лечения» — извлечения сформировавшегося червя из-под кожи.

2 Где и когда появляются комары?

По информации Роспотребнадзора для размножения комаров необходимы влага и тепло. Основные места выплода — спокойные реки, обширные заболоченности, торфяные карьеры, озера и пруды. Но при высокой температуре кровососущие могут появиться и в мелких водоемах — лужах, траншеях, канавах, а также в различных емкостях для сбора воды на садово-огородных участках.

При благоприятных условиях новые комары появляются каждые 5−7 дней с мая по сентябрь. Наибольшая численность наблюдается в июле и августе. После наступления холодов активность комаров прекращается до следующей весны.

Комары. Борьба
Комары. Борьба
Altapress.ru
3 Как защититься от комаров?

Основные меры защиты:

  • использование одежды, которая не оставляет открытыми участки кожи;

  • применение отпугивающих средств;

  • установка на окна москитных сеток и использование дома электрофумигаторов.

Далее более подробно рассмотрим каждый пункт.

Нет шортам и футболкам — так вы уменьшите количество укусов. Стоит выбирать не сильно прилегающие вещи: если ткань близко находится к телу, наши алтайские комары смогут прокусить ее насквозь. А белая одежда — «мастхев», так как комаров привлекают люди в темной одежде из-за того, что температура тела в ней немного выше.

Наиболее эффективными средствами защиты от комаров являются репелленты. И они бывают разные: жидкие, твердые или в виде аэрозоля. Однако главный их минус — недолговечность. Репелленты необходимо повторно наносить каждые 2−3 часа.

Основные виды репеллентов:

  • Ольфакторные — содержат химические вещества, которые, испаряясь в воздухе, отпугивают комаров на расстоянии.

  • Контактные — отпугивают насекомых непосредственно при контакте с кожей.

  • Маскирующие — перекрывают привлекательный для комаров запах человека. Здесь используются разные эфирные масла: гвоздичное, анисовое, можжевеловое, кедровое или эвкалиптовое.

Защита от комаров
Защита от комаров
unsplash.com
4 Как защитить детей от комаров?

Для защиты детей на улице не всегда подходят средства для взрослых. Поэтому стоит обратить внимание на менее аллергичные детские репелленты либо на специальные браслеты для отпугивания комаров. Последние надеваются на руки и ноги. Браслеты пропитаны эфирными маслами, они не обладают резким неприятным запахом.

5 Как защитить домашних животных от комаров?

Можно пользоваться репеллентами, купленными в зооаптеке или зоомагазине. А в нежаркую, пасмурную погоду — надевать болоньевые накидки-комбинезоны.

Комар. Кот
Комар. Кот
pexels.com
6 Как защитить квартиру от комаров?

Лучше всего от появления комаров в доме помогает противомоскитная оконная сетка. Вход может защитить обычная легкая ткань, обработанная репеллентом с наружной стороны. Если комары все же проникли в дом, то для их уничтожения можно воспользоваться электрофумигатором (после обязательно проветриваем посещение) или «дедовским способом» — механическим воздействием (мухобойка, газета, тапки, крепкое слово).

7 Как защитить дом от комаров?

Чтобы не допускать большого размножения комаров, рекомендуется скашивать высокую траву, своевременно расчищать территорию от сухих деревьев, травы и бытовых отходов. Также помогает полный «контроль воды» на участке: осушение мелких ненужных водоемов, организация правильной поливки огородов, наличие крышек или полиэтилена на всех емкостях для воды.

Комары
Комары
Altapress.ru
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