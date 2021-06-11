2 Где и когда появляются комары?

По информации Роспотребнадзора для размножения комаров необходимы влага и тепло. Основные места выплода — спокойные реки, обширные заболоченности, торфяные карьеры, озера и пруды. Но при высокой температуре кровососущие могут появиться и в мелких водоемах — лужах, траншеях, канавах, а также в различных емкостях для сбора воды на садово-огородных участках.

При благоприятных условиях новые комары появляются каждые 5−7 дней с мая по сентябрь. Наибольшая численность наблюдается в июле и августе. После наступления холодов активность комаров прекращается до следующей весны.