Комариная лихорадка. Какое тяжелое заболевание может нагрянуть в Россию осенью

3 Почему вирус может ударить по России?

Причина возможного распространения лихорадки в стране — ожидаемые обилие осадков и тепло предстоящей осенью.

«Учитывая сложившиеся благоприятные климатические условия в текущем году — обилие осадков, прогнозируемую на большей территории России, включая центральную часть, теплую и затяжную осень, — в осенний период может наблюдаться высокая численность переносчиков и сохраняться риск передачи возбудителя», — говорится в сообщении.

Комары. СС0

Наиболее напряженная обстановка по инфекции наблюдается в европейской части страны. По данным Роспотребнадзора, больше 80% заражений приходится на регионы Южного федерального округа.