Комариная лихорадка. Какое тяжелое заболевание может нагрянуть в Россию осенью

Лихорадка Западного Нила — острое вирусное заболевание. Ее инкубационый период длится от нескольких дней до трех недель.
Заболевание способно поражать центральную нервную систему, вызывать менингиты и менингоэнцефалиты. Возможны головные боли, повышение температуры и першение в горле.
Вирус распространен в тропических и субтропических регионах, но в последнее время его часто фиксируют в нетропических странах. В первую очередь лихорадке подвержены птицы, а также многие млекопитающие.
В Роспотребнадзоре подчеркнули, что инфекция встречается в более чем 90 странах. Особенно напряженная обстановка в Европе, США и Канаде.
Причина возможного распространения лихорадки в стране — ожидаемые обилие осадков и тепло предстоящей осенью.
«Учитывая сложившиеся благоприятные климатические условия в текущем году — обилие осадков, прогнозируемую на большей территории России, включая центральную часть, теплую и затяжную осень, — в осенний период может наблюдаться высокая численность переносчиков и сохраняться риск передачи возбудителя», — говорится в сообщении.
Наиболее напряженная обстановка по инфекции наблюдается в европейской части страны. По данным Роспотребнадзора, больше 80% заражений приходится на регионы Южного федерального округа.
Для предупреждения болезни рекомендуется при посещении лесов, парков и водоемов надевать защитную одежду — максимально закрывающую тело. Кроме того, следует наносить на кожу репелленты, защищать дома и квартиры от проникновения комаров.