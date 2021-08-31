31 августа 19°C
﻿
Жизнь

Комариная лихорадка. Какое тяжелое заболевание может нагрянуть в Россию осенью

Осенью из-за теплой погоды и повышенной влажности в Россию может прилететь большое количество комаров-переносчиков лихорадки Западного Нила. Об этом сообщили на сайте Роспотребнадзора.

Комары.
Комары.
СС0
1 Клиническая картина болезни

Лихорадка Западного Нила — острое вирусное заболевание. Ее инкубационый период длится от нескольких дней до трех недель.

Заболевание способно поражать центральную нервную систему, вызывать менингиты и менингоэнцефалиты. Возможны головные боли, повышение температуры и першение в горле.

Головная боль
Головная боль
СС0

Вирус распространен в тропических и субтропических регионах, но в последнее время его часто фиксируют в нетропических странах. В первую очередь лихорадке подвержены птицы, а также многие млекопитающие.

2 Где в мире лихорадка проявилась острее?

В Роспотребнадзоре подчеркнули, что инфекция встречается в более чем 90 странах. Особенно напряженная обстановка в Европе, США и Канаде.

Комар. Укус комара.
Комар. Укус комара.
СС0.
3 Почему вирус может ударить по России?

Причина возможного распространения лихорадки в стране — ожидаемые обилие осадков и тепло предстоящей осенью.

«Учитывая сложившиеся благоприятные климатические условия в текущем году — обилие осадков, прогнозируемую на большей территории России, включая центральную часть, теплую и затяжную осень, — в осенний период может наблюдаться высокая численность переносчиков и сохраняться риск передачи возбудителя», — говорится в сообщении.

Комары.
Комары.
СС0

Наиболее напряженная обстановка по инфекции наблюдается в европейской части страны. По данным Роспотребнадзора, больше 80% заражений приходится на регионы Южного федерального округа.

4 Как защититься от лихорадки Западного Нила?

Для предупреждения болезни рекомендуется при посещении лесов, парков и водоемов надевать защитную одежду — максимально закрывающую тело. Кроме того, следует наносить на кожу репелленты, защищать дома и квартиры от проникновения комаров.

Смотрите также
Только самые важные новости сайта altapress.ru! Никакого спама. Подпишитесь!
 Подписка  Подписка

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79133663130. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость