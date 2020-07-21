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Жизнь

Комете Neowise устроили фотосессию в полях под Барнаулом

Комете Neowise, которая уже неоднократно попадала в объективы барнаульских фотографов, вновь устроили «фотосессию». На сей раз в полях в пригороде краевой столицы.

Комета Neowise.
Комета Neowise.
Алексей Мартышкин/vk.com/alxmonkey.

Снимки кометы опубликовал на своей странице в соцсети «ВКонтакте» фотограф Алексей Мартышкин.

Фотографии были сделан в ночь на 20 июля.

Что известно о комете

C/2020F3 (NEOWISE) — ретроградная комета с почти параболической орбитой, обнаруженная 27 марта 2020 года космическим инфракрасным телескопом NEOWISE. Свой перигелий комета прошла 3 июля 2020 года.

По состоянию на июль комета достигла видимой звездной величины +1m, и у нее появился второй хвост. Первый голубоватый газовый (ионный) хвост светится за счет флуоресценции молекул С2 и CN, а более поздний второй золотой хвост состоит из пыли, как у кометы Хейла-Боппа.

23 июля 2020 года комета сблизится с Землей до 103,5 млн км. В следующий раз C/2020 F3 (NEOWISE) вернется к Солнцу через несколько тысяч лет.

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