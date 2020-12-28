Комфортабельный модульный туалет прибыл в барнаульский парк «Изумрудный»

Несмотря на мороз туалетный модуль разгрузили, поставили пока поставили возле бывшего кафе «Мельница».
«Возможно, здесь и оставим — место удобное в центре парка, рядом есть вода, электричество и канализация», — заметил Вакаев.
Подключать туалет будут весной, к началу нового сезона в парке.
«Такого в нашем городе еще не было. Комфортабельный, современный, с возможностью подключения к сетям. Особо хочу подчеркнуть, что эта покупка сделана за счет сэкономленных средств», — написал управляющий.
Ранее в парке красиво украсили вход, купили снегоуборщики, чтобы чистить небольшие тропинки, по которым не может проехать трактор.