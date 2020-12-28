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Жизнь

Комфортабельный модульный туалет прибыл в барнаульский парк «Изумрудный»

Долгожданный санузел привезли в барнаульский парк «Изумрудный». Современный модульный туалет приобрели на сэкономленные средства, сообщил в Facebook управляющий парком Владислав Вакаев.

Модульный туалет в парке "Изумрудный".
Модульный туалет в парке "Изумрудный".
Владислав Вакаев

Несмотря на мороз туалетный модуль разгрузили, поставили пока поставили возле бывшего кафе «Мельница».

«Возможно, здесь и оставим — место удобное в центре парка, рядом есть вода, электричество и канализация», — заметил Вакаев.

Подключать туалет будут весной, к началу нового сезона в парке.

«Такого в нашем городе еще не было. Комфортабельный, современный, с возможностью подключения к сетям. Особо хочу подчеркнуть, что эта покупка сделана за счет сэкономленных средств», — написал управляющий.

Парк &quot;Изумрудный&quot;.
Парк «Изумрудный».
Владислав Вакаев

Ранее в парке красиво украсили вход, купили снегоуборщики, чтобы чистить небольшие тропинки, по которым не может проехать трактор.

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