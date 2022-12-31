Комфортное село или мусорная столица. В алтайском селе готовят референдум о запрете ввоза «чужих» отходов

Инициативная группа жителей алтайского села Смоленского намерена провести в районе референдум — она хотела бы запретить возить «чужой» мусор на местный полигон. А пока в селе собирают подписи под обращением президенту с просьбой помочь. «На наших глазах некогда обычная сельская свалка превращается в гигантский мусорный полигон, а процветающее и комфортное село — в мусорную столицу», — заявила участница группы сайту « Предгорие ».

Едкий свалочный запах

Триггером для создания инициативной группы стало возгорание на местном полигоне, что вблизи села Смоленское — зафиксировали его еще 11 ноября. «Токсичный дым ощутили на себе и жители близлежащих улиц и ожидающие транспорта на остановках», — сообщала газета «Заря».

В начале декабря власти заверили: направили претензию арендатору участка под полигоном — фирме «Эко-ресурс» — и жалобу в прокуратуру и Росприродназдор.

Но юрист Олег Попов, консультирующий инициативную группу, объясняет: возгорание до сих пор не прекратилось. Залежи мусора, копившиеся с советских времен, тлеют, как торфяник.

И когда ветер дует в сторону Смоленского или в безветренные дни едкий свалочный дымок с его характерной вонью от плавленого пластика и жженой тухлятины заползает в райцентр. «Мы чувствуем его часто, иногда через день», — объясняет Попов (а разговор с нем состоялся 29 декабря).

Свалка в Смоленском. Скан сюжета «Вести-Алтай».

Мусорный центр

Инициативную группу по проведению референдума в Смоленском создали 16 декабря — вошли в нее 10 жителей райцентра. Но дело не только в возгорании, решили они. Да, когда-нибудь это тление прекратится, но свалка-то продолжит расти. И где гарантия, что не возникнут новые пожары?

«На наших глазах некогда обычная сельская свалка превращается в гигантский мусорный полигон, а процветающее и комфортное село — в мусорную столицу региона», — объяснила участница группы Виктория Попова.

Виктория Попова считает: у жителей села отнимают право на экологическое благополучие — право дышать чистым воздухом.

И ключевая проблема — в том, что мусор сюда везут с огромной территории: из сел этого и соседних районов, из Белокурихи и даже, говорят, из заречной части Бийска, хотя у этого города есть свой полигон.

Свалка в Смоленском. Скан сюжета «Вести-Алтай».

Загаженная колыбель

Между тем, организация референдума — процесс трудоемкий. На сегодня инициативная группа только подала ходатайство в районную избирательную комиссию о своей регистрации. И еще неясно, какое решение примет избирком.

«Поэтому к сбору подписей для референдума мы еще не приступили», — объясняет Олег Попов.

Ну, а пока активисты написали письмо президенту РФ и призывают односельчан подписать его. Приезиденту они объясняют, почему надо прекратить использовать полигон села Смоленское как межмуниципальный и просят его помочь.

«Инициативная группа также направила коллективное обращение двум депутатам Государственной думы — Анжелике Глазковой и Данилу Бессарабову и депутату АКЗС по нашему округу Александру Демину», — рассказал Олег Попов.

Ответов они пока не получили.

«Полигон этот все больше приближается к сельхозугодьям. Беспокоятся и местные пчеловоды — продукты горения оседают вблизи полигона, и они думаю: какой будет мед?.. Много в Смоленском поселилось жителей Бийска. Всего 30 минут — и ты на работе в городе. Они выбрали сельскую жизнь, чтобы дышать свежим воздухом. И теперь это не получается. Сам я здесь родился и у меня такое чувство, будто мою колыбель загадили», — говорит Олег Попов.

Справка

Вот как сформулирован вопрос на будущем референдуме.

«Согласны ли вы установить запрет на размещение на полигоне ТБО и ЖБО, расположенном по адресу: Алтайский край, Смоленский район, с. Смоленское, ул. Горная, 1"к», твердых коммунальных отходов, собранных за пределами территории муниципального образования Смоленский район Алтайского края"?