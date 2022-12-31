31 декабря
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Жизнь

Комфортное село или мусорная столица. В алтайском селе готовят референдум о запрете ввоза «чужих» отходов

Инициативная группа жителей алтайского села Смоленского намерена провести в районе референдум — она хотела бы запретить возить «чужой» мусор на местный полигон. А пока в селе собирают подписи под обращением президенту с просьбой помочь. «На наших глазах некогда обычная сельская свалка превращается в гигантский мусорный полигон, а процветающее и комфортное село — в мусорную столицу», — заявила участница группы сайту «Предгорие».

Мусор. Место накопления отходов.
Мусор. Место накопления отходов.
Altapress.ru

Едкий свалочный запах

Триггером для создания инициативной группы стало возгорание на местном полигоне, что вблизи села Смоленское — зафиксировали его еще 11 ноября. «Токсичный дым ощутили на себе и жители близлежащих улиц и ожидающие транспорта на остановках», — сообщала газета «Заря».

В начале декабря власти заверили: направили претензию арендатору участка под полигоном — фирме «Эко-ресурс» — и жалобу в прокуратуру и Росприродназдор.

Но юрист Олег Попов, консультирующий инициативную группу, объясняет: возгорание до сих пор не прекратилось. Залежи мусора, копившиеся с советских времен, тлеют, как торфяник.

И когда ветер дует в сторону Смоленского или в безветренные дни едкий свалочный дымок с его характерной вонью от плавленого пластика и жженой тухлятины заползает в райцентр. «Мы чувствуем его часто, иногда через день», — объясняет Попов (а разговор с нем состоялся 29 декабря).

Свалка в Смоленском.
Свалка в Смоленском.
Скан сюжета «Вести-Алтай».

Мусорный центр

Инициативную группу по проведению референдума в Смоленском создали 16 декабря — вошли в нее 10 жителей райцентра. Но дело не только в возгорании, решили они. Да, когда-нибудь это тление прекратится, но свалка-то продолжит расти. И где гарантия, что не возникнут новые пожары?

«На наших глазах некогда обычная сельская свалка превращается в гигантский мусорный полигон, а процветающее и комфортное село — в мусорную столицу региона», — объяснила участница группы Виктория Попова.

Виктория Попова считает: у жителей села отнимают право на экологическое благополучие — право дышать чистым воздухом.

И ключевая проблема — в том, что мусор сюда везут с огромной территории: из сел этого и соседних районов, из Белокурихи и даже, говорят, из заречной части Бийска, хотя у этого города есть свой полигон.

Свалка в Смоленском.
Свалка в Смоленском.
Скан сюжета «Вести-Алтай».

Загаженная колыбель

Между тем, организация референдума — процесс трудоемкий. На сегодня инициативная группа только подала ходатайство в районную избирательную комиссию о своей регистрации. И еще неясно, какое решение примет избирком.

«Поэтому к сбору подписей для референдума мы еще не приступили», — объясняет Олег Попов.

Ну, а пока активисты написали письмо президенту РФ и призывают односельчан подписать его. Приезиденту они объясняют, почему надо прекратить использовать полигон села Смоленское как межмуниципальный и просят его помочь.

«Инициативная группа также направила коллективное обращение двум депутатам Государственной думы — Анжелике Глазковой и Данилу Бессарабову и депутату АКЗС по нашему округу Александру Демину», — рассказал Олег Попов.

Ответов они пока не получили.

«Полигон этот все больше приближается к сельхозугодьям. Беспокоятся и местные пчеловоды — продукты горения оседают вблизи полигона, и они думаю: какой будет мед?.. Много в Смоленском поселилось жителей Бийска. Всего 30 минут — и ты на работе в городе. Они выбрали сельскую жизнь, чтобы дышать свежим воздухом. И теперь это не получается. Сам я здесь родился и у меня такое чувство, будто мою колыбель загадили», — говорит Олег Попов.

Справка

Вот как сформулирован вопрос на будущем референдуме.

«Согласны ли вы установить запрет на размещение на полигоне ТБО и ЖБО, расположенном по адресу: Алтайский край, Смоленский район, с. Смоленское, ул. Горная, 1"к», твердых коммунальных отходов, собранных за пределами территории муниципального образования Смоленский район Алтайского края"?

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