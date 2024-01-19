Комик Александр Гудков вернулся в Россию

Российский юморист и телеведущий Александр Гудков вернулся в Россию. Об этом сообщает URA.RU со ссылкой на источники. Знаменитость заметили в аэропорту Шереметьево.

Александр Гудков и Екатерина Варнава в шоу "Бой с гёрлс"

Напомним, в 2022-м комик Александр Гудков покинул Россию. Но в декабре того же года его заметили на закрытой вечеринке в Барнауле вместе с Екатериной Варнавой. Altapress.ru писал, сколько это могло стоить.

После этого Гудков снова уехал заграницу. Некоторые писали, что он жил в Турции, а позднее перебрался в Узбекистан.

Кстати, в сентябре 2022 года на Гудкова написали заявление в прокуратуру. Председателю генсовета Гражданского комитета РФ Артуру Шлыкову не понравилась пародия комика на клип SHAMAN "Я русский".

Гудков долгое время работал на Первом канале в "Вечернем Урганте". Сейчас программа не идет.

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