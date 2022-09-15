Комик назвал Пельша «потухшим человеком» и определил ведущего КВН вместо Маслякова

Российский комик и обзорщик КВН Денис Косяков назвал наиболее подходящего кандидата на роль ведущего телепередачи.

По его мнению, идеально на эту роль подходит Дмитрий Хрусталев, рассказал в ролике на своем YouTube-канале.

Комик прокомментировал запись фестиваля «Голосящий КиВиН-2022», который вел Хрусталев. Косяков назвал работу шоумена блестящей, пишет Lenta.ru. Он считает, что и Масляков был таким же обаятельным, с харизмой и блеском в глазах.

И «прошелся» по Валдису Пельшу, который вел игры КВН. На посту ведущего выглядит как «грустный потухший человек», считает комик.

Также «нашел место» для Маслякова-старшего — в жюри вместо Юлия Гусмана на почетном месте.

Ранее Масляков поделился планами о заслуженном отдыхе от КВН.

Он признался, что давно уже подумывал «об уходе на покой», но беспокоится, что не сможет быть в стороне от КВН.

«Понимаю, что буду очень нервничать, глядя на КВН со стороны. А в старости лучше поберечь нервные клетки, которые, как известно, не восстанавливаются», — поделился Масляков.

24 ноября Александру Маслякову исполнилось 80 лет.

В октябре Александр Масляков стал полным кавалером ордена «За заслуги перед Отечеством». Соответствующий указ главы государства опубликован на официальном портале правовых актов.