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Жизнь

Коммунальщики оперативно вернули тепло в квартиры барнаульцев

Аварию на теплосети в Барнауле устранили и начали запускать тепло в дома, сообщили в администрации города.

Отопление.
Отопление.
СС0

Повреждение произошло на трубопровода диаметром 325 мм в тепловой камере в районе дома по адресу ул. Глушкова, 25.

Без отопления были 22 многоквартирных дома, два детских сада и два медучреждения.

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