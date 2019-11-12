Коммунальщики оперативно вернули тепло в квартиры барнаульцев

Повреждение произошло на трубопровода диаметром 325 мм в тепловой камере в районе дома по адресу ул. Глушкова, 25.
Без отопления были 22 многоквартирных дома, два детских сада и два медучреждения.
Аварию на теплосети в Барнауле устранили и начали запускать тепло в дома, сообщили в администрации города.
Повреждение произошло на трубопровода диаметром 325 мм в тепловой камере в районе дома по адресу ул. Глушкова, 25.
Без отопления были 22 многоквартирных дома, два детских сада и два медучреждения.
Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter