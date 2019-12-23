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Жизнь

Коммунальщики пытаются вызволить Барнаул из снежного плена

21 и 22 декабря силами «Автодорстроя» из Барнаула вывезли около 14 тыс. кубометров снега, сообщает мэрия города.

Уборка снега в Барнауле 19 ноября.
Уборка снега в Барнауле 19 ноября.
Barnaul.org

В выходные дни на улицах работали до 200 единиц снегоуборочной техники. В понедельник, 23 декабря, задействованы 75 единиц техники.

121 дорожный рабочий вручную очищают от снега подходы к пешеходным переходам, остановки общественного транспорта и лестницы.

Вывоз снега продолжается с проспектов Ленина, Калинина, Комсомольского, улиц А. Петрова, Малахова, Э. Алексеевой, Сизова, 8 Марта, Северо-Западной, Титова, П. Сухова, Павловского тракта и других.

Продолжаются работы по плановой расчистке тротуаров от снега. Сформированы еженедельные планы уборки с учетом заявок горожан.

23 декабря работы будут проведены на улицах Червонной в границах улиц Бехтерева и проспекта Ленина, Дзержинского на участке от улицы Герцена до Полевой, Советской в границах проспектов Ленина и Комсомольского, Молодежной от проспекта Ленина до площади Сахарова, Павловском тракте в районе Южного путепровода.

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