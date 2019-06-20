Коммунальщики предложили жителям Заринска самим починить поврежденный водопровод

В заринском селе Сорокино на Партизанской улице несколько дней нет воды — ни горячей, ни холодной. Отключение произошло из-за порыва на водопроводной сети, сообщает газета «Наш город Заринск». Местные жители утверждают, что устранять аварию коммунальщики не собираются.

В официальном уведомлении, которое заринцы получили из компании «ЖКУ», говорится, что поврежденные сети находятся в пользовании и эксплуатационной ответственности собственников домов. Из этого коммунальщики сделали вывод, что устранять последствия порыва жильцы должны самостоятельно. Им предлагают отремонтировать или заменить трубопровод.

Люди, возмущенные таким ответом коммунальных служб, обратились в местную прессу и в прокуратуру. Сейчас они вынуждены пользоваться уличной колонкой.

В пресс-службе города местным журналистам подтвердили, что обращение жителей улицы Партизанской к ним действительно поступило еще 18 июня из интернет-приемной губернатора. «Сейчас ситуация находится на стадии рассмотрения. Администрация города и ООО „ЖКУ“ пришли к соглашению. В настоящее время проводятся ремонтные работы», — написали власти. Также сообщается, что людей обеспечат водой «в ближайшее время».