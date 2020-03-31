Фитнес для тех, кому за 70: как в Барнауле председатель ТОС не дает скучать пенсионерам

Засесть дома перед телевизором с клубком пряжи — не самое жизнеутверждающее занятие для пенсионера, считает Татьяна Колотилина, председатель ТОС «Тимуровский». Корреспонденты altapress, ru побывали в «Комнате здоровья», которую организовала Татьяна для пожилых людей. Здесь есть тренажеры, массажеры и даже лимфодренажные сапоги — для тех, кто не боится этих страшных слов. Но главное, что привлекает сюда людей, это тусовка, которой не хватает старикам.

Сокровище внутри

Поднимаясь по ветхим ступеням на второй этаж бойлерной на ул. Чихачева, 12-а, кажется, что ничего интересного тут искать не стоит. Однако место на самом деле сверхпопулярное. Именно здесь расположен тренажерный зал, где пожилые люди со всего города занимаются спортом. Причем совершенно бесплатно.

«Наша изюминка — работа с пенсионерами. Мы организуем мероприятия, учебу. Все для того, чтобы старшее поколение не чувствовало себя одиноким», — говорит Татьяна Колотилина.

«Комната здоровья», как называют зал посетители, лишь одна из многих идей Татьяны.

«Комната здоровья» Предоставлено altapress.ru

Татьяна Колотилина,

председатель ТОС «Тимуровский»:

Я начала со спортивных площадок. Написала грант и выиграла. С помощью волонтеров мы установили уличные тренажеры на ул. Малахова и Чихачева. Рано утром, пока на улице мало людей, там занимались бабули. Они стеснялись, что окружающие могут сказать, мол, старая, залезла.

Но заниматься на уличных тренажерах зимой нереально. Через какое-то время пенсионеры попросили председателя ТОС организовать тренировки в помещении.

Случайный разговор

Поставить тренажеры дома старикам некуда и не на что. К тому же в зале есть не только они, но и другое дорогостоящее оборудование.

«Как-то в транспорте услышала, как одна женщина говорила другой: „Я купила массажер, приходи ко мне!“ И, видимо, мне хватило одной этой фразы. Проехала по магазинам, посмотрела в интернете, что почем. Например, массажное кресло стоит 55 тыс. рублей. Конечно, пенсионеры не могут себе позволить купить его домой. А здесь оно есть», — говорит Татьяна.

«Комната здоровья» Предоставлено altapress.ru

Массажное кресло, кстати, опробовал наш фотокорреспондент и остался доволен.

Важно, что в «Комнате здоровья» люди не только поддерживают физическую форму. Здесь они общаются и находят друзей. Некоторые одинокие люди приходят сюда прежде всего поговорить. Сейчас потеплело, можно поболтать про рассаду и огород. Поликлиники — вообще хайповая тема. Про коронавирус тоже не умолкают споры. Чтобы было еще веселее, в «Комнате здоровья» начали включать музыку.

«Здесь людям хорошо!» — уверена Татьяна.

Она долго просила помещение у администраций района и города. Но чиновники предложили решить вопрос с помощью гранта. И она выиграла. Даже два.

«Комната здоровья» Предоставлено altapress.ru

Татьяна Колотилина,

председатель ТОС «Тимуровский»:

Первый грант — «Активное поколение» от фонда Тимченко. По нему мы получили 129 тыс. рублей. На эти деньги закупили три тренажера и массажное оборудование. Когда собирали их, люди наблюдали за процессом с восхищением, и я тогда поняла, что комната будет пользоваться спросом. Второй — от фонда президентских грантов. Ресурсный центр помог мне быстро все оформить, а в администрации города написали письмо поддержки.

На президентские средства — 493 тыс. рублей — купили очиститель и увлажнитель воздуха, несколько новых тренажеров.

Татьяна Колотилина,

председатель ТОС «Тимуровский»:

После получения первого гранта администрация Октябрьского района выделила помещение в бойлерной. Но такое страшное! Окна забиты фанерой, стены обшиты черным дерматином. Из мебели — только старый сломанный шкаф. Тогда я снова попросила о помощи.

Деньги выделили несколько депутатов гордумы и директор одной из барнаульских строительных компаний. Делать ремонт помогали волонтеры.

«Комната здоровья» Предоставлено altapress.ru

Справка В «Комнате здоровья» ТОС «Тимуровский» есть комплексный тренажер, эллиптический, две беговые дорожки, велотренажер, массажное кресло. Также пенсионеры могут опробовать лимфодренажные сапоги.

Главное — желание

Небольшой светлый зал, двери в который открыты каждый понедельник и четверг с 11 до 15 часов для всех желающих, заполнен немолодыми, но активными женщинами. Одна из них, Татьяна Ситкозинова, не сходя с беговой дорожки, рассказывает: «Занимаюсь здесь уже месяц, борюсь с лишним весом. Купить тренажер домой нет возможности. А здесь все бесплатно. И люди такие дружелюбные, внимательные».

За спортсменами всегда следит куратор. К счастью, травм не было. В «Комнате здоровья» есть аптечка и тонометр. Новенькие приходят заниматься уже с рекомендациями врача. Поскольку посетители зала — люди пенсионного возраста, они не ставят цели побить олимпийские рекорды, а просто хотят поправить здоровье.

«Комната здоровья» Предоставлено altapress.ru

«Даже пройти десять минут на дорожке — уже движение. Если могут, делают больше. По самочувствию. Бывает такое, что мы останавливаем особенно активных, предостерегаем. Некоторым ведь под 80 лет», — поясняет Колотилина.

Интересно, что приходят сюда проводить досуг обычно женщины. Мужчины — редкие гости. «Комната здоровья» работает меньше года, а журнал записи уже переполнен фамилиями жителей всех районов Барнаула.

Активист

Сама Татьяна Колотилина называет себя человеком активным. После общения с ней сомнений в этом не остается. До открытия спортзала она создала для пенсионеров еще несколько проектов досуга, которые существуют до сих пор.

«Комната здоровья» Предоставлено altapress.ru

Татьяна Колотилина,

председатель ТОС «Тимуровский»:

Клуб «У самовара» организовали в 2014 году. Тогда мы тоже выиграли грант от администрации города. На полученные деньги ездили на экскурсии в Сростки, в Косиху и другие известные места Алтая. И до сих пор активно путешествуем, были даже в Горном. Только теперь приходится скидываться всем вместе.

Карта с отмеченными местами, где побывали пожилые путешественники, подтверждает, что возраст — не помеха новым впечатлениям.

Еще одна из идей Татьяны Колотилиной — школа красоты.

«В наше время женщин не учили, как правильно ухаживать за лицом. Поэтому бабули с удовольствием ходят к визажисту-волонтеру, которая помогает подобрать подходящую косметику», — улыбается Татьяна.

«Комната здоровья» Предоставлено altapress.ru

Перед входом в ее кабинет находится библиотека, которая работает уже четыре года. Скромным книгохранилище не назовешь. Полки и стеллажи, пусть и старые, заставлены книгами.

«Тогда моя подруга уехала в Москву и отдала мне девять мешков книг. Не сжигать же! Детскую литературу мы раздали по школам. А то, что могло заинтересовать взрослых, оставили здесь. Потом и другие люди тоже начали приносить книги», — делится Татьяна.

Конечно, активистка планирует и дальше развивать досуг жителей города. Теперь не только пенсионеров, но и их внуков. В плана сделать детскую зону, чтобы люди разных поколений могли собираться в одном месте.

Анна Кабанова