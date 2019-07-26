Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
26 июля 21°C
Новости
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Жизнь

Комнаты курения в аэропортах планируют сделать платными

Депутаты Государственной Думы планируют внести поправки к законопроекту о возвращении специальных помещений для курения в аэропорты. Вход в такую комнату может стоить от 50 до 100 рублей, сообщил в интервью «Известиям» депутат Федот Тумусов.

Дым. Курение. Вейп.
Дым. Курение. Вейп.
СС0.

Госдума планирует принять этот законопроект во втором и третьем чтениях в осеннюю сессию. Первое чтение документ прошел 16 июля.

Автор законопроекта объясняет свои инициативу тем, что многие граждане не соблюдают запрет на курение в общественных местах, поэтому специально оборудованные помещения снизят количество административных правонарушений.

Плата за вход поможет окупить затраты на строительство и содержание таких изолированных помещений.

Как отмечают «Известия», оборудование одной курительной комнаты будет стоить 2 млн рублей.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
© 2001-2019
Издательский дом Алтапресс
Категория информационной
продукции 18+
Администрирование сайта:
ООО Алтапресс-сервис
О компании
ИД Алтапресс
Подписка
Типография
Конференц-зал
Вакансии
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Расскажи новость