Комнаты курения в аэропортах планируют сделать платными

Депутаты Государственной Думы планируют внести поправки к законопроекту о возвращении специальных помещений для курения в аэропорты. Вход в такую комнату может стоить от 50 до 100 рублей, сообщил в интервью «Известиям» депутат Федот Тумусов.

Госдума планирует принять этот законопроект во втором и третьем чтениях в осеннюю сессию. Первое чтение документ прошел 16 июля.

Автор законопроекта объясняет свои инициативу тем, что многие граждане не соблюдают запрет на курение в общественных местах, поэтому специально оборудованные помещения снизят количество административных правонарушений.

Плата за вход поможет окупить затраты на строительство и содержание таких изолированных помещений.

Как отмечают «Известия», оборудование одной курительной комнаты будет стоить 2 млн рублей.