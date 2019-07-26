Комнаты курения в аэропортах планируют сделать платными

Госдума планирует принять этот законопроект во втором и третьем чтениях в осеннюю сессию. Первое чтение документ прошел 16 июля.
Автор законопроекта объясняет свои инициативу тем, что многие граждане не соблюдают запрет на курение в общественных местах, поэтому специально оборудованные помещения снизят количество административных правонарушений.
Плата за вход поможет окупить затраты на строительство и содержание таких изолированных помещений.
Как отмечают «Известия», оборудование одной курительной комнаты будет стоить 2 млн рублей.