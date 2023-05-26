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Жизнь

Компании Маска разрешили ставить эксперименты на мозге людей

Компания по производству чипов для мозга Neuralink американского предпринимателя Илона Маска получила разрешение проводить клинические испытания на людях. Об этом сообщают РИА Новости.

Мозг.
Мозг.
СС0.

Команда Neuralink тесно сотрудничала с американским управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA)

В компании заявили, что это большой шаг, который позволит новой технологии помочь людям. Ранее Маск заявлял, что его мозговой имплант может победить паралич и слепоту.

В начале 2022 года компания уже пыталась получить разрешение на проведение клинических испытаний на людях, но получила отказ.

О наборе участников клинических испытаний обещают объявить в ближайшее время.

Ранее Илон Макс заявил, что оставит пост гендиректора Twitter в течение шести недель.

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