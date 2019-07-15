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Компания «Алтайкрайэнерго» открыла дополнительный пункт обслуживания в Камне-на-Оби

АО «Алтайкрайэнерго» расширяет сеть пунктов очного обслуживания потребителей электрической энергии, делая этот сервис наиболее удобным. Так, в городе Камень-на-Оби начал работу дополнительный офис обслуживания клиентов, который расположен на первом этаже в помещении ПАО «Сбербанк России» по ул. Ленина, 7 «Б».

Дополнительный офис обслуживания клиентов в Камне-на-Оби.
Дополнительный офис обслуживания клиентов в Камне-на-Оби.
АО «Алтайкрайэнерго».

Это не первый дополнительный пункт обслуживания «Алтайкрайэнерго», работающий в офисе банка. Ранее состоялось открытие двух аналогичных центров в городе Бийске. Направляясь в банк для совершения привычных операций, потребители могут сэкономить время и получить дополнительные услуги в сфере энергоснабжения. Программное обеспечение данных рабочих мест специалистов позволяет оказывать весь спектр услуг местного отделения.

Александр Багаев,
начальник Каменского отделения:

Наши потребители могут обратиться в дополнительный офис для передачи показаний приборов учета, получить консультацию по вопросам расчетов и оплаты за электроэнергию. «Алтайкрайэнерго» — первая энергетическая компания в Алтайском крае, открывшая для потребителей пункты обслуживания такого формата. Удобство для потребителей — один из важнейших приоритетов нашей компании. Каменское отделение обслуживает более 16 тысяч потребителей. Открытие дополнительного пункта в помещении «Сбербанка» значительно сократит загруженность основного офиса и поможет гражданам сэкономить время.

Напомним, что потребителям «Алтайкрайэнерго» также доступны интернет-сервисы. Подать показания и произвести оплату можно через личный кабинет на официальном сайте компании altke.ru. Для оплаты можно воспользоваться сервисом «Сбербанк-онлайн» или мобильным приложением банка, просто отсканировав с помощью смартфона QR-код на квитанции.

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