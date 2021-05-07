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Компания «Бочкари» поздравялет ветеранов с наступающим днем Великой Победы

Архив компании "Бочкари"

Уважаемые земляки, дорогие ветераны, фронтовики и труженики тыла!

Победа нашего народа в Великой Отечественной войне навсегда останется в истории человечества как неоценимый подвиг и жертва, которую принесли воины и труженики тыла во имя мирной жизни будущих поколений.

Нам, живущим ныне, выпала огромная честь — узнать о событиях тех страшных дней не из учебников или исторических летописей, а из первых уст, от тех, кто ценой собственной жизни отстаивал право на свободу, счастье и мирную жизнь.

Помнить об этом и рассказать своим детям и внукам — наш долг. Это то, что мы можем и обязаны сделать в благодарность за доблесть и беспримерное мужество, проявленное нашими отцами и дедами.

Счастливое будущее и светлое настоящее, за которое сражался наш народ, возможно только тогда, когда жива память о прошлом, о его подвигах и уроках.
День Победы — это великий праздник. Это символ героизма, несгибаемой стойкости и несокрушимости духа. Быть наследниками такой Победы — высокая честь!

От всей души поздравляем всех жителей нашего края с Днем Великой Победы! Мирного неба над головой, уверенности и завтрашнем дне и светлых надежд на будущее.

Низкий поклон ветеранам! Вечная память героям! Почет и уважение всем, кто приближал эту Победу!

Коллектив компании «Бочкари»

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