Компания Boeing заказала у России адаптеры для стыковки с МКС корабля Илона Маска

Корабль миллиардера пристыковался к Международной космической станции (МКС) при помощи адаптера IDA, разработанного в госкорпорации «Роскосмос», рассказал эксперт в области отечественной космонавтики Вадим Лукашевич.

«Удачная стыковка американского корабля с МКС в автоматическом режиме осуществилась в том числе и благодаря стыковочному адаптеру IDA, основная конструкция которого разработана и изготовлена на головном предприятии Роскосмоса по пилотируемой программе — в Ракетно-космической корпорации «Энергия», — рассказал Лукашевич РИА Новости.