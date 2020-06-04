Компания Boeing заказала у России адаптеры для стыковки с МКС корабля Илона Маска

Корабль миллиардера пристыковался к Международной космической станции (МКС) при помощи адаптера IDA, разработанного в госкорпорации «Роскосмос», рассказал эксперт в области отечественной космонавтики Вадим Лукашевич.
«Удачная стыковка американского корабля с МКС в автоматическом режиме осуществилась в том числе и благодаря стыковочному адаптеру IDA, основная конструкция которого разработана и изготовлена на головном предприятии Роскосмоса по пилотируемой программе — в Ракетно-космической корпорации «Энергия», — рассказал Лукашевич РИА Новости.
Три летных образца IDA ранее заказала у России компания Boeing. Затем детали передали в SpaceX для установки на корабли Dragon, пишет ura.ru.
Ранее немецкое издание Der Tagesspiegel отметило, что Маск позаимствовал у российских специалистов концепцию раздельной доставки людей и грузов в космос.
30 мая на космическом корабле Crew Dragon американские астронавты отправились к МКС, где провели успешную стыковку со станцией.