В пяти регионах Западной Сибири началась выдача призов счастливым победителям акции «Выиграй 1000 комплектов детских лыж» от торговой сети «Мария-Ра». В ней приняли участие более 250 тысяч самых активных жителей Алтайского края, Кемеровской, Новосибирской и Томской областей, а также Республики Алтай. Для участия в акции они зарегистрировали почти 900 тысяч чеков.

В компании «Мария-Ра», которая сегодня насчитывает 1097 магазинов, отмечают что итоги акции стали для нее «абсолютным рекордом». Столь небывалым участием в розыгрыше призов покупатели торговой сети «Мария-Ра» подтвердили, что разделяют главный принцип философии этой компании — «Лучшие инвестиции — инвестиции в здоровье своих детей!».

В Барнауле торжественная церемония награждение победителей акции состоялось 6 марта 2019 года в том числе в одном из главных магазинов «Мария-Ра» — в ЦУМе. Татьяна Владимировна Ганагина выиграла лыжи для своей четырехлетней внучки Ани. Теперь мечтает о таком же призе для старшего внука.

«Сегодня следует как можно больше внимания уделять укреплению здоровья детей и внуков, — говорит она. — Благодаря такой акции можно постоянно ходить в парк и кататься на лыжах. Врачи говорят, это полезно в любом возрасте. Я, кстати, об акции толком и не знала. Но девочки-кассирши из магазина на улице Веры Кащеевой так подробно мне все рассказали и объяснили, что я решила принять участие. Вот выиграла и очень рада этому!».

Компания «Мария-Ра» награждает победителей уникальной детской акции архив компании «Мария-Ра»

Егор Тиманов пришел за призом сам и поделился впечатлениями. «Я только в четыре года поехал первый раз на лыжах. Или в пять лет это было? Точно не помню. Но у меня не очень хорошо получилось. Наверное, лыжи были совсем простые. А на этих я быстро научусь кататься».

Константин Конов выиграл детские лыжи для шестилетнего сына Никиты. «Он растет у нас спортивным парнем. Умеет кататься на коньках, попробовал уже и на сноуборде. А вот на лыжи пока не вставал. Ничего — будем учиться! Никита уже и ботинки примерял. Все стильно сделано — ему очень понравилось», — рассказал Константин Сергеевич.

Полный список победителей акции приведен на сайте «Мария-Ра». Благодаря акции новые комплекты детских лыж теперь представлены в 154 городах и селах Сибири — от Новосибирска и Барнаула до поселка Яя Республики Алтай.

Напомним, что торговая сеть «Мария-Ра» и мировой лидер по производству спортивного инвентаря компания «Фишер» (FISCHER) в начале 2019 года представили на сибирском рынке уникальную продукцию — комплекты самых современных детских и подростковых лыж под брендом «Мария-Ра».

Детские лыжи «Мария-Ра» стали лидером продаж сезона. Они произведены на одном из европейских заводов «Фишер», отличаются ярким цветом, легкостью, удобством в пользовании. Более того, их не надо смазывать! А красивые теплые ботинки даже в самый сильный мороз согреют ножки вашего ребенка.

Это можно проверить уже 17 марта 2019 года, когда на «Трассе здоровья» в Барнауле пройдет традиционный 50-километровый марафон «Черемное — Барнаул» и закрытие зимнего сезона активного отдыха для всех любителей лыжных прогулок.

Приходите, будет интересно!