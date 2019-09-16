Компания ООО «Газпром газораспределение Барнаул» завершает подготовку к отопительному сезону

Производственная программа включает в себя текущий и капитальный ремонт газопроводов, ремонт изоляции и систем электрохимической защиты, обеспечивающих сохранность подземных газопроводов от коррозионного разрушения. В целях проверки готовности персонала, во всех подразделениях компании проводятся совместные противоаварийные тренировки.

Приведены в полную готовность аварийно-спасательные формирования ООО «Газпром газораспределение Барнаула», парк специализированного автотранспорта. Проведены инструктажи и проверки знаний технического персонала, обучающие семинары, противоаварийные и противопожарные тренировки. Согласно ежегодному плану персонал компании в полном объеме обеспечен средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и инструментами. Все объекты, находящиеся в эксплуатации в полной мере готовы к работе в сложных природных условиях.

Безаварийная и бесперебойная работа является одной из ключевых задач в работе предприятия.

В связи с подготовкой к отопительному сезону ООО «Газпром газораспределение Барнаул» просит потребителей природного газа обратить особое внимание на вопросы безопасности перед его началом.

Для того, чтобы уберечь себя от отравления угарным газом — надо запомнить основное правило: «Для полного сгорания газа, без образования угарного, необходимо поступление свежего воздуха». Это значит, что перед включением газовой плиты, колонки, котла и других газовых приборов, необходимо обязательно открыть форточку или фрамугу.

В переходные периоды года, когда еще не работает централизованное отопление, не отапливайте помещение, используя газовую плиту.

Запомните — по всем вопросам, связанными с использованием газа в быту, необходимо обращаться только к специалистам по эксплуатации газового хозяйства, имеющим лицензию и разрешение на выполнение работ повышенной опасности.

Запрещается

Производить самостоятельную газификацию дома ( квартиры , садового домика), перестановку , замену и ремонт газовых приборов , баллонов и запорной арматуры. Осуществлять перепланировку помещения , где установлены газовые приборы , без согласования с соответствующими организациями. Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем. Заклеивать вентиляционные каналы , замуровывать и заклеивать «карманы» и люки , предназначенные для чистки дымоходов. Отключать автоматику безопасности и регулирования , пользоваться газом при неисправных газовых приборах , автоматике , арматуре и газовых баллонах , особенно при обнаружении утечки газа. Пользоваться газом при нарушении плотности кладки , штукатурки ( трещины) газифицированных печей и дымоходов. Самовольно устанавливать дополнительные приборы в дымоходах и на дымовыводящих трубках от водонагревателей. Пользоваться газом без проведения очередных проверок и чисток дымовых и вентиляционных каналов в сроки , определенные Правилами безопасности в газовом хозяйстве. Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках ( фрамугах , жалюзийных решетках , решетках вентиляционных каналов , отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах , щелей под дверями ванных комнат). Оставлять работающие газовые приборы без присмотра ( кроме приборов , рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику). Допускать к использованию газовыми приборами детей , лиц , не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами. Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений. Не сушите горючие материалы на газовых котлах и над газовыми плитами. Пользоваться помещениями , где установлены газовые приборы , для сна и отдыха. Применять открытый огонь для обнаружения утечки газа ( с этой целью используется мыльная эмульсия или специальные приборы). Располагать баллоны против топочных дверок печей на расстоянии менее двух метров. Допускать порчу газового оборудования и хищения газа. Привязывать к газопроводам веревки и нагружать газопроводы.

Первые меры безопасности при аварийной ситуации:

немедленно перекройте кран подачи газа;

откройте все окна для проветривания помещения;

вызовите аварийную газовую службу по телефону 04 или службу спасения по телефону 01 ( для абонентов сотовой связи 112);

для абонентов сотовой связи 112); если в определенном месте ( кухня , коридор , комната) скопился газ , то лучше органы дыхания закрыть мокрой тканью;

кухня коридор комната) скопился газ то лучше органы дыхания закрыть мокрой тканью; не курить , не зажигать огонь;

не зажигать огонь; если запах ( концентрация) газа сильный и невозможно перекрыть кран подачи газа , то немедленно покиньте помещение ( квартиру) и предупредите соседей;

концентрация) газа сильный и невозможно перекрыть кран подачи газа то немедленно покиньте помещение квартиру) и предупредите соседей; по необходимости вызовите пожарную охрану и скорую помощь.

Ответственность

Организации, их должностные лица и граждане, за нарушения требований безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.