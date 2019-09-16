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Компания ООО «Газпром газораспределение Барнаул» завершает подготовку к отопительному сезону

В рамках подготовки газораспределительного комплекса Алтайского края к прохождению отопительного периода 2019−2020 годов компания ООО «Газпром газораспределение Барнаул» продолжает реализацию плановой производственной программы.

Производственная программа включает в себя текущий и капитальный ремонт газопроводов, ремонт изоляции и систем электрохимической защиты, обеспечивающих сохранность подземных газопроводов от коррозионного разрушения. В целях проверки готовности персонала, во всех подразделениях компании проводятся совместные противоаварийные тренировки.

Приведены в полную готовность аварийно-спасательные формирования ООО «Газпром газораспределение Барнаула», парк специализированного автотранспорта. Проведены инструктажи и проверки знаний технического персонала, обучающие семинары, противоаварийные и противопожарные тренировки. Согласно ежегодному плану персонал компании в полном объеме обеспечен средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и инструментами. Все объекты, находящиеся в эксплуатации в полной мере готовы к работе в сложных природных условиях.

Безаварийная и бесперебойная работа является одной из ключевых задач в работе предприятия.

В связи с подготовкой к отопительному сезону ООО «Газпром газораспределение Барнаул» просит потребителей природного газа обратить особое внимание на вопросы безопасности перед его началом.

Для того, чтобы уберечь себя от отравления угарным газом — надо запомнить основное правило: «Для полного сгорания газа, без образования угарного, необходимо поступление свежего воздуха». Это значит, что перед включением газовой плиты, колонки, котла и других газовых приборов, необходимо обязательно открыть форточку или фрамугу.

В переходные периоды года, когда еще не работает централизованное отопление, не отапливайте помещение, используя газовую плиту.

Запомните — по всем вопросам, связанными с использованием газа в быту, необходимо обращаться только к специалистам по эксплуатации газового хозяйства, имеющим лицензию и разрешение на выполнение работ повышенной опасности.

Запрещается

  1. Производить самостоятельную газификацию дома (квартиры, садового домика), перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры.
  2. Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями.
  3. Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем. Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать и заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов.
  4. Отключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре и газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки газа.
  5. Пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки (трещины) газифицированных печей и дымоходов. Самовольно устанавливать дополнительные приборы в дымоходах и на дымовыводящих трубках от водонагревателей.
  6. Пользоваться газом без проведения очередных проверок и чисток дымовых и вентиляционных каналов в сроки, определенные Правилами безопасности в газовом хозяйстве.
  7. Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах, жалюзийных решетках, решетках вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, щелей под дверями ванных комнат).
  8. Оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику).
  9. Допускать к использованию газовыми приборами детей, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами.
  10. Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений. Не сушите горючие материалы на газовых котлах и над газовыми плитами.
  11. Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.
  12. Применять открытый огонь для обнаружения утечки газа (с этой целью используется мыльная эмульсия или специальные приборы).
  13. Располагать баллоны против топочных дверок печей на расстоянии менее двух метров.
  14. Допускать порчу газового оборудования и хищения газа.
  15. Привязывать к газопроводам веревки и нагружать газопроводы.

Первые меры безопасности при аварийной ситуации:

  • немедленно перекройте кран подачи газа;
  • откройте все окна для проветривания помещения;
  • вызовите аварийную газовую службу по телефону 04 или службу спасения по телефону 01 (для абонентов сотовой связи 112);
  • если в определенном месте (кухня, коридор, комната) скопился газ, то лучше органы дыхания закрыть мокрой тканью;
  • не курить, не зажигать огонь;
  • если запах (концентрация) газа сильный и невозможно перекрыть кран подачи газа, то немедленно покиньте помещение (квартиру) и предупредите соседей;
  • по необходимости вызовите пожарную охрану и скорую помощь.

Ответственность

Организации, их должностные лица и граждане, за нарушения требований безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.

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