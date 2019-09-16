Компания ООО «Газпром газораспределение Барнаул» завершает подготовку к отопительному сезону

Производственная программа включает в себя текущий и капитальный ремонт газопроводов, ремонт изоляции и систем электрохимической защиты, обеспечивающих сохранность подземных газопроводов от коррозионного разрушения. В целях проверки готовности персонала, во всех подразделениях компании проводятся совместные противоаварийные тренировки.
Приведены в полную готовность аварийно-спасательные формирования ООО «Газпром газораспределение Барнаула», парк специализированного автотранспорта. Проведены инструктажи и проверки знаний технического персонала, обучающие семинары, противоаварийные и противопожарные тренировки. Согласно ежегодному плану персонал компании в полном объеме обеспечен средствами индивидуальной и коллективной защиты, спецодеждой и инструментами. Все объекты, находящиеся в эксплуатации в полной мере готовы к работе в сложных природных условиях.
Безаварийная и бесперебойная работа является одной из ключевых задач в работе предприятия.
В связи с подготовкой к отопительному сезону ООО «Газпром газораспределение Барнаул» просит потребителей природного газа обратить особое внимание на вопросы безопасности перед его началом.
Для того, чтобы уберечь себя от отравления угарным газом — надо запомнить основное правило: «Для полного сгорания газа, без образования угарного, необходимо поступление свежего воздуха». Это значит, что перед включением газовой плиты, колонки, котла и других газовых приборов, необходимо обязательно открыть форточку или фрамугу.
В переходные периоды года, когда еще не работает централизованное отопление, не отапливайте помещение, используя газовую плиту.
Запомните — по всем вопросам, связанными с использованием газа в быту, необходимо обращаться только к специалистам по эксплуатации газового хозяйства, имеющим лицензию и разрешение на выполнение работ повышенной опасности.
Запрещается
- Производить самостоятельную газификацию дома (квартиры, садового домика), перестановку, замену и ремонт газовых приборов, баллонов и запорной арматуры.
- Осуществлять перепланировку помещения, где установлены газовые приборы, без согласования с соответствующими организациями.
- Вносить изменения в конструкцию газовых приборов. Изменять устройство дымовых и вентиляционных систем. Заклеивать вентиляционные каналы, замуровывать и заклеивать «карманы» и люки, предназначенные для чистки дымоходов.
- Отключать автоматику безопасности и регулирования, пользоваться газом при неисправных газовых приборах, автоматике, арматуре и газовых баллонах, особенно при обнаружении утечки газа.
- Пользоваться газом при нарушении плотности кладки, штукатурки (трещины) газифицированных печей и дымоходов. Самовольно устанавливать дополнительные приборы в дымоходах и на дымовыводящих трубках от водонагревателей.
- Пользоваться газом без проведения очередных проверок и чисток дымовых и вентиляционных каналов в сроки, определенные Правилами безопасности в газовом хозяйстве.
- Пользоваться газовыми приборами при закрытых форточках (фрамугах, жалюзийных решетках, решетках вентиляционных каналов, отсутствии тяги в дымоходах и вентиляционных каналах, щелей под дверями ванных комнат).
- Оставлять работающие газовые приборы без присмотра (кроме приборов, рассчитанных на непрерывную работу и имеющих для этого соответствующую автоматику).
- Допускать к использованию газовыми приборами детей, лиц, не контролирующих свои действия и не знающих правил пользования этими приборами.
- Использовать газ и газовые приборы не по назначению. Пользоваться газовыми плитами для отопления помещений. Не сушите горючие материалы на газовых котлах и над газовыми плитами.
- Пользоваться помещениями, где установлены газовые приборы, для сна и отдыха.
- Применять открытый огонь для обнаружения утечки газа (с этой целью используется мыльная эмульсия или специальные приборы).
- Располагать баллоны против топочных дверок печей на расстоянии менее двух метров.
- Допускать порчу газового оборудования и хищения газа.
- Привязывать к газопроводам веревки и нагружать газопроводы.
Первые меры безопасности при аварийной ситуации:
- немедленно перекройте кран подачи газа;
- откройте все окна для проветривания помещения;
- вызовите аварийную газовую службу по телефону 04 или службу спасения по телефону 01 (для абонентов сотовой связи 112);
- если в определенном месте (кухня, коридор, комната) скопился газ, то лучше органы дыхания закрыть мокрой тканью;
- не курить, не зажигать огонь;
- если запах (концентрация) газа сильный и невозможно перекрыть кран подачи газа, то немедленно покиньте помещение (квартиру) и предупредите соседей;
- по необходимости вызовите пожарную охрану и скорую помощь.
Ответственность
Организации, их должностные лица и граждане, за нарушения требований безопасности, несут ответственность в соответствии с законодательством РФ.