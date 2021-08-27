Компания «Сибирь-Полиметаллы» поздравляет коллег с Днем шахтера

— Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю Вас с профессиональным праздником — Днём шахтёра!

Наша профессия — призвание, высочайший уровень ответственности перед страной и её гражданами.

Шахтёр — это сплав особых душевных и человеческих качеств: преданности делу, решительности, терпения и веры в свои силы.

Те, кто однажды выбирают эту профессию, остаются в ней навсегда.

Сотни тысяч работников отрасли ежедневно своим трудом обеспечивают благополучие жителей нашей страны, стабильное развитие Российской экономики.

Примите искренние пожелания успехов в профессиональной деятельности, достижения всех поставленных целей, здоровья, счастья и семейного благополучия.