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Компания «Сибирь-Полиметаллы» поздравляет коллег с Днем шахтера

АО "СИБИРЬ-ПОЛИМЕТАЛЛЫ"

— Уважаемые коллеги!

От всей души поздравляю Вас с профессиональным праздником — Днём шахтёра!

Наша профессия — призвание, высочайший уровень ответственности перед страной и её гражданами.

Шахтёр — это сплав особых душевных и человеческих качеств: преданности делу, решительности, терпения и веры в свои силы.

Те, кто однажды выбирают эту профессию, остаются в ней навсегда.

Сотни тысяч работников отрасли ежедневно своим трудом обеспечивают благополучие жителей нашей страны, стабильное развитие Российской экономики.

Примите искренние пожелания успехов в профессиональной деятельности, достижения всех поставленных целей, здоровья, счастья и семейного благополучия.

Генеральный директор АО «Сибирь-Полиметаллы» В. Рязанцев

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