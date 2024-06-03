Компания «СибКомплект» завершила активную фазу реализации нацпроекта «Производительность труда».

В рамках реализации нацпроекта для создания потока-образца экспертами Регионального центра компетенций (РКЦ) совместно с сотрудниками предприятия был выбран процесс изготовления комплектной трехтрансформаторной подстанции блочного типа утепленного исполнения.

При картировании выбранного потока и анкетировании внутренних клиентов процесса была выявлена 31 ключевая проблема. В результате предпринятых шагов, направленных на решение проблем, на 31% сократилось время протекания процесса, запасы в потоке снизились на 73%, при этом выработка увеличилась на 26%.

После завершения оптимизации пилотного потока мы не планируем останавливаться на достигнутом и готовы реализовывать намеченный сценарий по тиражированию полученного опыта по всем потокам предприятия, – подчеркнул генеральный директор компании Сергей Полозов.

В день информирования по итогам шести месяцев выполнения проекта на предприятии перед сотрудниками пилотного потока и рабочей группой лидеры направлений озвучили достигнутые результаты. Лидер направления «Обучение», менеджер по персоналу Алиса Айхман сообщила присутствующим о том, что в рамках нацпроекта в компании подготовлены и сертифицированы два внутренних инструктора по бережливому производству, которые будут обучать бережливым технологиям своих коллег на этапе «Тиражирование».

Кроме того, были представлены итоги онлайн-обучения сотрудников на платформе «Академии производительности ФЦК».

А руководитель программы, технический директор Михаил Малиновский презентовал результаты проекта, целевые ориентиры на следующий этап тиражирования продолжительностью 2,5 года.

Сергей Полозов высоко оценил работу экспертов РЦК, поблагодарил команду за успешную реализацию проекта по улучшениям и торжественно наградил самых эффективных участников рабочей группы дипломами и ценными подарками.

В своем выступлении он также акцентировал внимание, как методы бережливого производства влияют на создание комфортных условий работы и, как следствие, на финансовые показатели предприятия.

СПРАВКА Резидент Алтайского кластера энергомашиностроения и энергоэффективных технологий («АЛТЭК») ООО «СибКомплект» вошло в число участников национального проекта «Производительность труда» в 2023 году и является производственным предприятием полного цикла в сфере энергетики: проектирование и производство оборудования и осуществление монтажных и пусконаладочных работ на объекте.

Рабочая встреча в ООО «Бийский лесхоз» по подведению итогов пилотного потока реализации нацпроекта. Фото предоставлено КАУ «Алтайский центр кластерного развития».

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