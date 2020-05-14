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Жизнь
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Компания «Сибпленка» поможет справиться с жарой и духотой

Скоро начнется лето, а это всегда избыток солнечного света, жара и духота. Но эффективное решение давно найдено. Все чаще в последние годы при оформлении экстерьеров и интерьеров офисов или квартир дизайнеры используют пленочную тонировку. Этот простой способ несет и массу практических и полезных функций.

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1. Климат контроль. После установки тонировочной пленки на окна, вы с удивлением обнаружите, что дискомфортные сезонные колебания температуры в помещении остались в прошлом. Благодаря своим солнцезащитным и теплосберегающим свойствам она не только отражает назойливые солнечные лучи, но и сохраняет комфортную температуру помещения в зимний период.

2. Зона комфорта. Тонировочная пленка — это еще и прекрасный способ избавиться от «лишних глаз», создать эффект односторонней видимости. Где бы вы ни находились, дома или в офисе, с тонировкой вы всегда будете в зоне комфорта и визуальной безопасности.

Большое значение при организации и оформлении рабочего пространства имеет тонировка офисных перегородок. С помощью пленки можно организовать локальные рабочие места, удобные как для самих сотрудников, так и для посетителей.

3. Шумоизоляция. Еще одно бесспорное преимущество использования тонировочной пленки. Доказано, что некоторые виды специальных пленок способны снизить уровень внешнего шума примерно в два раза.

4. Защитная функция. Говоря о безопасности нельзя ни упомянуть и еще об одном очень важном плюсе тонировки — защитной функции. Существуют ситуации, когда обычное стекло может превратиться в опасный предмет. Природа богата такими явлениями, как ненастная погода или сильный ветер. Вандализм и враждебные акты, к сожалению, также являются реальностью.

Любая тонировочная пленка способна повысить уровень безопасности при разбитии стела, а специальные защитные пленки, которые имеют толстую полимерную структуру и прочный клеящий состав, в некоторых случаях даже выступают альтернативой бронированию.

5. Эстетика. Еще одна важная функция. Любой интерьер подвержен губительному влиянию солнечного света. Многофакторное воздействие через стекло ультрафиолетовых лучей приводит к выгоранию красок и повреждению материалов. Мебель, ковры, драпировка, деревянная отделка и произведения искусства подвергаются вредному воздействию. Тонировочная пленка способно практически полностью отсекать это воздействие.

«Сибпленка»

г. Барнаул, Промышленная 100, офис 48.
Телефон: +7 (3852) 39-00-23.
Сайт — sibplenka.ru.

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