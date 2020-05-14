Компания «Сибпленка» поможет справиться с жарой и духотой

Скоро начнется лето, а это всегда избыток солнечного света, жара и духота. Но эффективное решение давно найдено. Все чаще в последние годы при оформлении экстерьеров и интерьеров офисов или квартир дизайнеры используют пленочную тонировку. Этот простой способ несет и массу практических и полезных функций.