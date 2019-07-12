Дети — безусловная ценность! Что главное в жизни ребенка? Заботливые и любящие родители, благополучная семья, друзья, красивые игрушки…, безусловно, да! Но, самое важное это здоровое сердце!

14 июня компания «ВелКен» запустила благотворительную акцию «Подари сердцам жизнь!» в рамках которой 1 рубль с каждой проданной пачки ТМ «Алтайские семечки» перечисляется детям, нуждающимся в сложных дорогостоящих операциях в области кардиологии и реабилитации после операций.

Сегодня мы собираем деньги для Кости Вотякова, который проживает в Алтайском крае, в Тальменском районе. Ему — 2 года. У него больное сердце и требуется срочная реабилитация после операции.

Необходимая сумма денег для Вотякова Кости — 460 422 рубля.

На сегодняшний день произведено более 50 тонн акционной продукции. За 20 дней акции нам удалось собрать 192 166 рублей для Кости.

Иллюстрация: архив компании «ВелКен». Иллюстрация: архив компании «ВелКен». Иллюстрация: архив компании «ВелКен».

Компания «ВелКен» благодарит всех участников и партнеров акции «Катунь 24» и «Радио Дача Барнаул» за активное участие и продвижение акционного продукта «Алтайские семечки» и призывает всех взрослых и детей активно покупать и щелкать «Алтайские семечки», тем самым укреплять свое здоровье и помочь нашему маленькому другу Косте.

ТМ «Алтайские семечки» со специальной символикой — сердцем на каждой упаковке — вы можете купить в розничных магазинах Барнаула и Алтайского края. Также продукция представлена в торговых сетях: «Аникс», «Ашан», «Быстроном».

Помогать могут все. Самое главное решить и сделать! Вместе мы сможем больше!

ТМ «Алтайские семечки» — подари сердцам жизнь!