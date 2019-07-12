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Жизнь
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Компания «ВелКен» запустила благотворительную акцию «Подари сердцам жизнь!»

Дети — безусловная ценность! Что главное в жизни ребенка? Заботливые и любящие родители, благополучная семья, друзья, красивые игрушки…, безусловно, да! Но, самое важное это здоровое сердце!

Благотворительная акция «Подари сердцам жизнь!»
Благотворительная акция «Подари сердцам жизнь!»
СС0.

14 июня компания «ВелКен» запустила благотворительную акцию «Подари сердцам жизнь!» в рамках которой 1 рубль с каждой проданной пачки ТМ «Алтайские семечки» перечисляется детям, нуждающимся в сложных дорогостоящих операциях в области кардиологии и реабилитации после операций.

Сегодня мы собираем деньги для Кости Вотякова, который проживает в Алтайском крае, в Тальменском районе. Ему — 2 года. У него больное сердце и требуется срочная реабилитация после операции.

Необходимая сумма денег для Вотякова Кости — 460 422 рубля.

На сегодняшний день произведено более 50 тонн акционной продукции. За 20 дней акции нам удалось собрать 192 166 рублей для Кости.

Иллюстрация: архив компании «ВелКен».
Иллюстрация: архив компании «ВелКен».
Иллюстрация: архив компании «ВелКен».

Компания «ВелКен» благодарит всех участников и партнеров акции «Катунь 24» и «Радио Дача Барнаул» за активное участие и продвижение акционного продукта «Алтайские семечки» и призывает всех взрослых и детей активно покупать и щелкать «Алтайские семечки», тем самым укреплять свое здоровье и помочь нашему маленькому другу Косте.

ТМ «Алтайские семечки» со специальной символикой — сердцем на каждой упаковке — вы можете купить в розничных магазинах Барнаула и Алтайского края. Также продукция представлена в торговых сетях: «Аникс», «Ашан», «Быстроном».

Помогать могут все. Самое главное решить и сделать! Вместе мы сможем больше!

ТМ «Алтайские семечки» — подари сердцам жизнь!

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