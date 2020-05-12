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Компания «Юркомп» предлагает 48 готовых решений для бизнеса по коронавирусу

Барнаульская компания «Юркомп» в целях поддержки бизнеса в современной сложной обстановке организует для предпринимателей серию бесплатных консультаций.

Мы предлагаем готовые решения по актуальным вопросам:

  • Как организовать работу в условиях эпидемии: дистанционная работа, прием и увольнение, сокращение штата;
  • Налоги и взносы в условиях пандемии: налоговые каникулы, отсрочки, пониженные ставки, отмена проверок и другие меры поддержки;
  • Договорная работа в условиях пандемии: как сэкономить на аренде, что делать с текущими договорами, как приостановить или расторгнуть договор из-за коронавируса;
  • Закупки в условиях пандемии: проведение закупок, участие в закупках, исполнение контракта

И это далеко не полный перечень!

Чтобы получить консультацию, оставьте заявку на сайте jurkomp.ru или позвоните по телефону (3852) 76−33−35.

Компания «Юркомп» 28 лет оказывает правовую поддержку бизнесу и госструктурам в Алтайском крае и Республике Алтай.

Для наших пользователей мы предоставляем надежную правовую систему КонсультантПлюс, экспертные консультации и профессиональные семинары.

Подробнее о наших услугах смотрите на сайте jurkomp.ru

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