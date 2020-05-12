Компания «Юркомп» предлагает 48 готовых решений для бизнеса по коронавирусу

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- Как организовать работу в условиях эпидемии: дистанционная работа, прием и увольнение, сокращение штата;
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