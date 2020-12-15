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Жизнь

Компанию члена общественной палаты Барнаула хотят включить в черный список поставщиков

«Горно-Алтайавтодор» требует включить компанию «Дорожные знаки Алтая» в реестр недобросовестных поставщиков, говорится в сообщении УФАС по Республике Алтай.

Пешеходный переход, зебра.
Пешеходный переход, зебра.
altapress.ru

Фирма, которую возглавляет сопредседатель регионального штаба ОНФ в Алтайском крае, член барнаульской Общественной палаты Евгения Гущина, в одностороннем порядке отказалась исполнять контракт.

Речь идет об обустройстве пешеходных переходов в Республике Алтай.

Антимонопольщики не уточняют, почему возникли сложности при исполнении контракта. На сайте Госзакупок сказано, что к концу 2020 года «Дорожные знаки Алтая» исполнили заказ лишь на треть, заметил «Банкфакс».

«Закончить обустройство пешеходных переходов компания должна была 30 июля 2020 года. К 10 декабря 2019 года, то есть через месяц после заключения договора, „Дорожные знаки Алтая“ выполнили работ на 2,9 млн рублей, при том, что фактическим им заплатили 3,7 млн рублей», — пишет издание.

11 декабря прошло заседание комиссии, которая рассмотрела заявление «Горно-Алтайавтодора», но решение пока не опубликовано, а в УФАС ситуацию не комментируют.

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