Алтайские программисты разрабатывают приложение для попавших в беду

Приложение должно объединить нуждающихся в помощи с добровольцами, которые готовы бескорыстно прийти на помощь, пишет портал vrubcovske.ru.

«Мы стараемся сделать приложение „Добро“ максимально простым в использовании, чтобы оно было понятно пользователям, и в то же время многофункциональным. На сегодняшний день в нем уже заложены функции размещения просьбы о помощи и отклика на просьбу, возможность переписки между пользователями, создание и ведение сообществ и некоторые другие», — объяснил автор приложения Анатолий Сущевский.