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Жизнь

Компенсации за попадание в дом вертолетного снаряда выплатят жителям Забайкалья

В Чите владельцам квартир, которые пострадали от попадания вертолетного снаряда, выплатят компенсации, сообщает ТАСС.

Вертолеты.
Вертолеты.
kremlin.ru

Соответствующее заявление сделали представители Восточного военного округа.

«Командование воинской части взаимодействует с местными властями по вопросу компенсации причиненного ущерба», — заверили в ВВО.

14 марта на аэродроме «Черемушки», который находится в полутора километрах от жилых домов, в результате разряжения боекомплекта на вертолете Ми-35 произошел непроизвольный выстрел.

В результате попадания 23 мм снаряда из авиационной пушки ГШ-23 повреждена обшивка балкона на третьем этаже и остекление балкона на втором этаже. Никто из жильцов не пострадал.

В Росгвардии рассказали, что на месте работала инженерно-саперная группа. Взрывоопасных веществ или предметов, угрожающих здоровью жителей, не обнаружено.

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