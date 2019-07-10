Стилистки, спортсменки, красавицы: топ-10 сибирских блогеров в Instagram

Они путешествуют, растят детей, делают макияж, поют и остро высказываются на глазах миллионной аудитории. Эти девушки стали лидерами мнений благодаря страницам в Instagram. Altapress.ru нашел десятку топовых сибирских блогерш и узнал, как они завлекают подписчиков, о чем с ними говорят и какими советами делятся.

1. Екатерина Шрейнер ( @ schreinerkate ) — 2,5 млн подписчиков

Выпускница НГУЭУ и молодая мама. Блогер для родителей и детей. На её странице можно почитать обзоры интересных детских групп, книг, игрушек и прочих полезных находок для молодых мам. Также в своём блоге она рекомендует различные развивающие игрушки.

Страница Екатерины Шрейнер. Скрин.

Кроме того, Екатерина активно путешествует. И ее практические советы, как это делать с детьми, пользуются большим вниманием.

2. Карина Нигай ( @ karina _ nigay ) — 1,3 млн подписчиков

Fashion-блогер, стилист, писатель и fashion-редактор журнала «Hello!». Известна своими видеороликами о моде, стиле и красоте. Родилась в Томске. После школы поступила в РГСУ на факультет информационных технологий в Москве. По итогам «Недели моды» в Нью-Йорке Карина стала топовым инфленсером.

Страница Карины Нигай. Скрин.

В 2019 году запустила свой бренд одежды и аксессуаров I AM FANCY. Также она написала книгу «Гардероб», в которой рассказывает об основных принципах выбора одежды и составления образов для девушек.

3. Анастасия Иванцова ( @ aneistazzzi ) — 1,1 млн подписчиков

Родилась в Чите, в 16 лет переехала в Новосибирск. В школе она была застенчивым ребёнком из-за комплексов относительно своей внешности. Всё изменилось, когда Анастасия встретила своего мужа и сделала пластическую операцию.

Страница Анастасии Иванцовой. Скрин.

Приобрела известность благодаря своим провокационным роликам, в которых высказывает своё мнение.

4. Алена Токарева ( @ novaya _ luna ) — 1 млн подписчиков

Родилась в казахстанском городе Семипалатинск, в 12 лет переехала в Новосибирск. После окончания вуза прошла кастинг в ток-шоу «ТриО», а затем попала на телепроект «Звездный прогноз».

Страница Алены Токаревой. Скрин.

Приобретённый опыт телеведущей в дальнейшем помог Алене раскрутить свой Instagram. Известность блогеру принесли вайны (короткие видео с шутками на повседневные темы). Один из последних роликов на тему желаний набрал 785 тысяч просмотров.

5. Полина Дубкова ( @ dubkovapo ) — 813 тыс. подписчиков

Хореограф, преподаватель танцев из Новосибирска. Она называет себя «учительницей твёрка». Самое популярный видеоролик Ballet vs. twerk на песню Бейонсе собрал более 15 млн просмотров. Также Полина принимала участие в шоу «Танцы на ТНТ».

Страница Полины Дубковой. Скрин.

6. Аиша Выскубова ( @aishavyskubova ) — 334 тыс. подписчиков

Новосибирская певица. Стала популярна благодаря своему творчеству. Аиша написала свою первую песню в 16 лет, записала один альбом и снялась в двух клипах.

Страница Аиши Выскубовой. Скрин.

С детства она участвует в различных музыкальных конкурсах и была номинирована на премию молодежного музыкального телеканала Music Box.

7. Алина Фролкина ( @ limysoul ) — 122 тыс. подписчиков

Родилась в Бийске, после окончания школы переехала в Барнаул и поступила в АлтГТУ на специальность «конструирование изделий легкой промышленности».

Страницы Алины Фролкиной. Скрин.

Сейчас живёт в Москве. С детства увлекается фотографией. В своих постах она рекламирует косметику, одежду и размышляет на тему отношений и продуктивности. У Алины всегда качественные и атмосферные фотокарточки, в которых проявляется её модельная красота.

8. Римма Перемитина ( @ rimma . peremitina ) — 53,9 тыс. подписчиков

Живёт в Томске. На её странице можно научиться шить, найти дешёвую одежду из секонд-хенда и создать дешёвый привлекательный «лук» (образ, как человек выглядит в настоящий момент времени).

Страница Риммы Перемитиной. Скрин

Родом из Барнаула. Она визажист, занимается макияжем уже десять лет. За это время неоднократно проходила обучение у известных российских визажистов, один раз была на мастер-классе в Италии и проходила обучение в школе макияжа Make up Art Academy Paris, чтобы поработать на неделе моды во Франции.

Страница Яны Матвейко. Скрин.

10. Ольга Грушина ( @ grusha _ ya ) — 23,5 тыс. подписчиков

Вокалистка. Участница телепроекта «Битва хоров». Со второго класса начала заниматься хоровым пением.

Страница Ольги Грушиной. Скрин.

Ольга выкладывает в профиль своё творчество, фото с мероприятий и анонсы выступлений.