Кому положены две пенсии?

Действительно, некоторые пенсионеры могут одновременно претендовать на две пенсии.

К этим категориям относятся люди, получившие инвалидность вследствие военной травмы, участники войны, ставшие инвалидами и награждённые знаком «Житель блокадного Ленинграда». Они могут получать страховую пенсию по старости и государственную по инвалидности.

Также две пенсии могут получать: родители военнослужащих, погибших (умерших) во время службы или из-за военной травмы после увольнения, супруги военнослужащих, погибших на службе, нетрудоспособные члены семей тех, кто участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Им платят страховую пенсию и пенсию по потере кормильца. Если права на страховую пенсию пока нет, то им выплачивают социальную.