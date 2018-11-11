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Жизнь
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Кому положены две пенсии?

Иван из Немецкого национального района обратился в редакцию altapress.ru с вопросом: «Некоторые пенсионеры получают две пенсии. Кому они положены?»

Деньги. Рубли.
Деньги. Рубли.
Дмитрий Кудрявцев

В Отделении ПФР по Алтайскому краю сообщили:

Действительно, некоторые пенсионеры могут одновременно претендовать на две пенсии.

К этим категориям относятся люди, получившие инвалидность вследствие военной травмы, участники войны, ставшие инвалидами и награждённые знаком «Житель блокадного Ленинграда». Они могут получать страховую пенсию по старости и государственную по инвалидности.

Также две пенсии могут получать: родители военнослужащих, погибших (умерших) во время службы или из-за военной травмы после увольнения, супруги военнослужащих, погибших на службе, нетрудоспособные члены семей тех, кто участвовал в ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС. Им платят страховую пенсию и пенсию по потере кормильца. Если права на страховую пенсию пока нет, то им выплачивают социальную.

Чтобы получить ответ на свой вопрос на сайте altapress.ru, звоните по телефону:8 (3852) 65-81-96, пишите по электронному адресу: news@altapress.ru с пометкой «Вопрос в редакцию».

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