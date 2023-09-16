16 сентября
Вся лента
Новости партнеров
﻿
Жизнь

Кому в первую очередь может навредить сильная магнитная буря 16 сентября 2023 года

Неслабый геомагнитный шторм ожидается 16 сентября. Altapress.ru разобрался, кто в зоне риска.

Вспышки на Солнце. Магнитная буря.
Вспышки на Солнце. Магнитная буря.
СС0

Судя по календарю геоударов, сибирякам и жителям Дальнего Востока повезет меньше всех. На их долю выпали дневные магнитные бури. В Сибири бури начнутся в 9:00 и закончатся только в 15:00 следующего дня. То есть 17 сентября.

На Дальнем Востоке магнитные бури разыграются с 6:00 до 12:00 следующего дня.

Москвичи 16 сентября ощутят бурю в три балла после 15:00. Однако на протяжении всего 17 сентября их будут преследовать геоудары.

В первую очередь влияние бурь почувствуют метеозависимые люди. Появятся слабость, головная боль, настроение ухудшится. Будет тяжело сосредоточиться.

Но, как правило, геоудары в три баллы не настолько сильны, чтобы помешать жизнедеятельности человека.

Ранее мы писали, что на замену ретроградному Меркурию пришел Юпитер. Что ждать от планеты и как не потерять деньги.

Смотрите также

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
© 2001-2023
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационного сайта altapress.ru
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 (3852) 63-15-10,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79619802172. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Задать вопрос редакции
Рассказать новость