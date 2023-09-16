Судя по календарю геоударов, сибирякам и жителям Дальнего Востока повезет меньше всех. На их долю выпали дневные магнитные бури. В Сибири бури начнутся в 9:00 и закончатся только в 15:00 следующего дня. То есть 17 сентября.

На Дальнем Востоке магнитные бури разыграются с 6:00 до 12:00 следующего дня.

Москвичи 16 сентября ощутят бурю в три балла после 15:00. Однако на протяжении всего 17 сентября их будут преследовать геоудары.

В первую очередь влияние бурь почувствуют метеозависимые люди. Появятся слабость, головная боль, настроение ухудшится. Будет тяжело сосредоточиться.

Но, как правило, геоудары в три баллы не настолько сильны, чтобы помешать жизнедеятельности человека.

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