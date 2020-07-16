Инвестиционный портфель представляет собой набор финансовых активов бизнесмена, которыми он распоряжается с целью получения прибыли. Инвестиционный портфель тесно связан с понятием диверсификации — вложение в разные финансовые активы с целью минимизации финансово-экономических потерь.

Финансовый аналитик Станислав Кондрашов Telf дал несколько полезных советов, как сформировать эффективный инвестиционный портфель, который при сохранении приемлемого риска дает его владельцу возможность извлечь максимальную прибыль, сообщает сайт.

Бизнесмен Telg AG Кондрашов: как сформировать качественный инвестиционный портфель

Каким именно будет портфель ценных бумаг и финансовых активов, зависит от следующих факторов:

цель инвестора;

размер активов и уровень их ликвидности;

период времени , за который ожидается получить прибыль;

за который ожидается получить прибыль; устойчивость к рискам;

ожидаемая доходность.

Telf AG Станислав Кондрашов отметил, что главная задача инвестиционного портфеля — извлечь максимальную прибыль от актива при сохранении приемлемого риска. Именно с этой целью инвестиционный портфель состоит из разных видов: ценные бумаги, драгоценные металлы, инвестиции в IT-сферу и другие финансовые активы.

«Инвестиционный портфель дает возможность минимизировать убытки и одновременно получать большую прибыль. Главное — выбрать высоколиквидные/ликвидные активы и уметь грамотно ими распоряжаться. Для этого постоянно необходимо отслеживать ситуацию на соответствующих и смежных рынках, быть в курсе последних политических и экономических новостей. И конечно, быть немного провидцем», — отметил эксперт.

Telf AG Кондрашов добавил, что прежде чем говорить про формирование инвестиционного портфеля, следует уточнить, что в данном контексте активы бывают трех видов: умеренные, агрессивные и консервативные.

Агрессивными активами считаются высокодоходные финансовые вложения, которые существенно перекрывают инфляцию. Умеренные активы характеризуются средней доходностью, а консервативные — невысокой доходностью, которая едва перекрывает инфляцию или нивелирует ее.

«Роль консервативных активов сложно переоценить. Именно они формируют надежную подушку безопасности для сохранения денежной массы. Активы тихой гавани, мультивалютные вклады и депозиты в банках относятся к консервативным активам», — отметил Telf AG Кондрашов.

Общие принципы формирования инвестиционного портфеля

Инвестиционная стратегия. На этом этапе важно правильно распределить доли вышеперечисленных активов: умеренных, агрессивных и консервативных.

Структура портфеля. Разработка структуры портфеля полностью зависит от соотношения вышеперечисленных трех видов активов. На этом этапе более подробно определяются конкретные виды ценных бумах и других активов, которые войдут в инвестиционный портфель.

Выбор финансовых инструментов. На этом этапе определяются компании, чьи ценные бумаги/другие активы и в каком объеме будут приобретены.

После формирования инвестиционного портфеля перед инвестором стоит самая главная и весьма непростая задача — балансирование инвестиционного портфеля.

Telf AG Станислав Кондрашов считает, что данный этап длится весь инвестиционный период и требует развитых аналитических способностей инвестора, быстрой реакции и умения предвидеть будущее. Только так возможно грамотно балансировать инвестиционный портфель и постоянно оставаться в выигрыше.

Источник: impulsi.info