Конец карточек СНИЛС: в пенсионной системе стали действовать новые правила регистрации

При первом трудоустройстве человека регистрируют в системе пенсионного страхования, пишет «Парламентская газета».
«И ему дается право выбора. Он может зарегистрироваться в Пенсионном фонде, записать заявление в МФЦ, а может по месту работы — работодателю», — объяснила зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.
Постановление ПФР утвердило новые формы документов, которые нужны для регистрации граждан в пенсионной системе. В их числе — персональные анкеты, заявления об изменении данных и другие. Все документы можно заполнить в письменном и электронном виде, пишет ura.ru. Изменения также коснутся и порядка передачи информации в ПФР.
Теперь работодатель сможет предоставить данные сотрудника с помощью специальных электронных форм.
Еще одно нововведение исключает свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).
«Это упраздняется, новые карточки не выдаются, так как это совершенно излишне», — пояснила Бибикова.
Теперь граждане могут узнать все данные в электронном виде.
Ранее ПФР сообщил, что страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют с опережением инфляции. С начала 2020 года они должны вырасти на 6,6%.