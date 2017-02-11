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Жизнь

Конец карточек СНИЛС: в пенсионной системе стали действовать новые правила регистрации

Россияне смогут зарегистрироваться в системе пенсионного страхования несколькими способами. Нововведение начнет действовать с 11 февраля, говорится в постановлении правлению Пенсионного фонда России (ПФР).

Карточка обязательного пенсионного страхования СНИЛС.
Карточка обязательного пенсионного страхования СНИЛС.
www.htpp.ru

При первом трудоустройстве человека регистрируют в системе пенсионного страхования, пишет «Парламентская газета».

«И ему дается право выбора. Он может зарегистрироваться в Пенсионном фонде, записать заявление в МФЦ, а может по месту работы — работодателю», — объяснила зампредседателя комитета Совета Федерации по социальной политике Елена Бибикова.

Постановление ПФР утвердило новые формы документов, которые нужны для регистрации граждан в пенсионной системе. В их числе — персональные анкеты, заявления об изменении данных и другие. Все документы можно заполнить в письменном и электронном виде, пишет ura.ru. Изменения также коснутся и порядка передачи информации в ПФР.

Теперь работодатель сможет предоставить данные сотрудника с помощью специальных электронных форм.

Еще одно нововведение исключает свидетельство обязательного пенсионного страхования (СНИЛС).

«Это упраздняется, новые карточки не выдаются, так как это совершенно излишне», — пояснила Бибикова.

Теперь граждане могут узнать все данные в электронном виде.

Ранее ПФР сообщил, что страховые пенсии неработающих пенсионеров проиндексируют с опережением инфляции. С начала 2020 года они должны вырасти на 6,6%.

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