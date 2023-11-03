Конеферму аграрного университета закрыли из-за постоянных убытков

Известно, что с 1 ноября конеферма должна была перестать работать. Спортсменов перестали пускать на базу, а на входе появилась охрана. Теперь детям придется попрощаться со скачками.

Грузовик перевез 34 лошади на Барнаульский ипподром.



Отмечается, что животные будут находиться там 11 месяцев по договору с вузом.



Ректор АГАУ заявил, что у университета нет лицензии на проведения тренировок, и он не планирует этим заниматься. Вузу не приносило это прибыли, ведь в секции занималось всего восемь детей. А ранее здание признали непригодным для занятий.

На данный момент ипподром возьмет на себя все затраты на корт и ветеринаров.

Ранее сообщалось, что проблему переизбытка кабачков в Алтайском крае решили в аграрном университете.