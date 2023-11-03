5 ноября
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Жизнь

Конеферму аграрного университета закрыли из-за постоянных убытков

В Алтайском государственном аграрном университете закрыли конеферму из-за постоянных убытков, сообщают "Вести Алтай".

Лошади
Лошади
unsplash.com

Известно, что с 1 ноября конеферма должна была перестать работать. Спортсменов перестали пускать на базу, а на входе появилась охрана. Теперь детям придется попрощаться со скачками.

Грузовик перевез 34 лошади на Барнаульский ипподром.

Отмечается, что животные будут находиться там 11 месяцев по договору с вузом.

Ректор АГАУ заявил, что у университета нет лицензии на проведения тренировок, и он не планирует этим заниматься. Вузу не приносило это прибыли, ведь в секции занималось всего восемь детей. А ранее здание признали непригодным для занятий.

На данный момент ипподром возьмет на себя все затраты на корт и ветеринаров.

Ранее сообщалось, что проблему переизбытка кабачков в Алтайском крае решили в аграрном университете.

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