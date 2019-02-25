Конец февраля на Алтае стал рекордно теплым за последние 105 лет

Последняя декада февраля в Сибири в 2019 году стала самой теплой за последние 50−100 лет. А в Алтайском крае температура побила рекорд 1914 года, сообщает ТАСС со ссылкой на Западно-Сибирском гидрометцентр.

По данным синоптиков, 20 февраля 2019 года температура в Барнауле достигла +5,7 градусов. Предыдущий рекорд 1914 года составлял +2,2 градуса.

Аномальное тепло зафиксировали и в других регионах Сибири. Например, в Искитиме Новосибирской области 20 февраля температура в +2,3 градуса превзошла рекорд 1978 года. В Кемеровской области температура повышалась до +10 градусов, там побит тепловой рекорд полувековой давности.

В результате потепления в Бурятии и Красноярском крае медведи раньше времени вышли из спячки. А в Красноярске заметили проснувшихся на месяц раньше бабочек.

Последние дни февраля в Сибири также будут теплыми: например, в Алтайском крае ожидается до +2.