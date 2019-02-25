Конец февраля на Алтае стал рекордно теплым за последние 105 лет

По данным синоптиков, 20 февраля 2019 года температура в Барнауле достигла +5,7 градусов. Предыдущий рекорд 1914 года составлял +2,2 градуса.
Аномальное тепло зафиксировали и в других регионах Сибири. Например, в Искитиме Новосибирской области 20 февраля температура в +2,3 градуса превзошла рекорд 1978 года. В Кемеровской области температура повышалась до +10 градусов, там побит тепловой рекорд полувековой давности.
В результате потепления в Бурятии и Красноярском крае медведи раньше времени вышли из спячки. А в Красноярске заметили проснувшихся на месяц раньше бабочек.
Последние дни февраля в Сибири также будут теплыми: например, в Алтайском крае ожидается до +2.