Конец рабочей недели в Алтайском крае будет дождливым и ветреным

Синоптики Алтайского ЦГМС дали прогноз на 4−6 апреля. В отдельных районах и Барнауле пройдут дожди, но температура местами повысится до +18 градусов.

4 апреля

В Алтайском крае ночью по краю -2.+3 градуса, дождь и мокрый снег ожидается в северо-западных районах. Днем температура составит +6.+11 градусов, местами до +18. В отдельных районах дождь.

В Барнауле ночью от -1 до +1 и без осадков, днем будет до +9 градусов и небольшой дождь.

5 апреля

В Алтайском крае ночная температура составит -3.+2 градуса, снова дождь и мокрый снег. Днем термометры покажут +4.+9 градусов, по югу +15 градусов. На больше части территории дождь, по югу — сильный.

В Барнауле ночью обещают около 0 градусов, в конце ночи дождь и снег. Днем будет +6.+8 градусов, продолжатся дожди.

6 апреля

По краю ночью до -5 градусов. Осадки пройдут в основном по югу, в предгорьях сильные. Также поднимется ветер до 20 м/с. Днем потеплеет до +12 градусов, в южных районах до +17 градусов и без осадков.

В Барнауле температура ночью будет от -1 до -3 градусов, днем +8.+10 градусов. Без осадков, ветер до 17 м/с.

По данным ГУ МЧС по Алтайскому краю, наблюдается устойчивый рост уровней воды в реках Обь, Бия, Чарыш, Алей, Бурла, а также в верховьях и среднем течении Чумыша.

Наиболее интенсивный рост на реке Алей ниже Гилевского водохранилища. Возможно достижение критической отметки у Рубцовска.

Погода будет способствовать дальнейшему росту уровней. Подтопления могут наблюдаться в Краснощековском, Змеиногорском, Чарышском, Солонешенском, Алтайском, Красногорском, Петропавловский, Шипуновском, Поспелихинском, Третьяковском и Рубцовском районах.