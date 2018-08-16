Конец света 16 августа 2018 и другие: ТОП-10 апокалипсисов, которые пережило человечество

Кажется, конец света 16 августа из-за появления таинственной планеты Нибиру не состоялся. Можно выдохнуть, но ненадолго, ведь скорее всего в ближайшее время появятся новые «прогнозы». Altapress.ru подготовил ТОП-10 концов света, которые предсказывали человечеству в разные века.

Конец света в 1000 году. Предсказание Папы

Папа Римский Сильвестр II и другие религиозные деятели считали, что в момент смены тысячелетий состоится второе пришествие Иисуса Христа, а значит и апокалипсис. Когда этого не произошло, появилось предположение о том, что 1000 лет должно пройти не от рождения, а со смерти Христа. Дату конца света отодвинули до 1033 года, сообщает «Популярная механика». В 1033 году апокалипсис, кажется, не настал.

Конец света-1524. Ожидание потопа

В Лондоне группа астрологов предсказала конец света 1 февраля в 1524 году из-за потопа. Они заявили, что планета вошла в созвездие Рыб. У людей это созвездие ассоциировалось с водой, поэтому «прогноз» ни у кого не вызвал вопросов.

Земля из космоса. МКС. СС0

Конец света-1666. Три шестерки , чума и страшный пожар

В 1666 году в Лондоне свирепствовала чума, а в сентябре город окутал разрушительный пожар. Организация «Люди пятой монархии» объявила о конце света. К счастью, они ошиблись, а город со временем оправился от потрясений.

Конец света-1806. Знаки на яйцах

В 19 веке женщина по имени Мэри Бейтман заявила, что ее курица отложила яйца с проступившими словами «Христос грядет». Многие люди поверили ей и приезжали посмотреть на «чудо», которое оказалось обманом. Конюх Мэри Бейтман на свежих куриных яйцам вытравливал кислотой нужный текст и вкладывал яйца обратно в курицу.

Звездное небо. Космос. СС0

Конец света-2000. Парад планет

5 мая люди могли наблюдать редкое астрономические явление — Парад планет. Один из американских журналов распространил информацию о том, что из-за противостояния планет по всему миру начнутся страшные наводнения и землетрясения. Астрономы были вынуждены успокаивать население, рассказывает 1tv.ru.

Конец света-2001. Черная дыра

Американские «астрономы» сообщили, что 11 августа планету и Солнечную систему может целиком засосать в черную дыру. Об этом пишет TCH.ua.

Астероид в космосе. www. nat-geo.ru

Конец света-2003. Планета Икс

В 1995 году американка Нэнси Лидер создала специальный сайт zetatalk.com, на котором рассказала, что общается с инопланетянами из других звездных систем. Она предсказала, что 27 мая 2003 года наступит Конец света из-за приближения «Планеты X», сообщает youtube-канал Utopia Show.

Конец света-2008. Адронный коллайдер или астероид?

В том году озвучивали сразу несколько сценариев конца света. Во-первых, речь шла о падении огромного астероида. Во-вторых, об опасности запуска большого адронного коллайдера. Люди опасались, что из-за коллайдера может возникнуть черная дыра, которая уничтожит Землю, пишет TCH.ua.

Земля из космоса. МКС. СС0

Конец света-2012 , 21 декабря. Календарь Майя

Предположения о конце света были связаны с концом календаря индейцев Майя, сообщает BBC. По данным издания, ближе к этой дате в России выросли продажи спичек и консервов, и премьер-министр даже был вынужден призвать россиян к спокойствию.

Конец света-2017 , 23 сентября. Столкновение с планетой

Американский нумеролог Дэвид Мид снова предсказал столкновение с планетой, известной как Планета X или Нибиру, рассказывает fakty.ictv.ua.