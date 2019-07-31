Конец света 12 августа 2019 года: правда ли, что человечеству угрожает космическая аномалия

Конец света в 2019 году снова обсуждают в интернете. На опубликованных NASA снимках ученые якобы разглядели огромный таинственный объект, который движется к Земле. Что о нем известно и будет ли конец света 12 августа 2019 — в материале altapress.ru.

Что известно о конце света 12 августа 2019

Издание RSUTE со ссылкой на опубликованные в СМИ сведения анонимного сотрудника NASA сообщило о том, что на фотографиях из космоса ученые обнаружили аномалию. Это неизвестное тело, которое с большой скоростью якобы движется к Земле со стороны Венеры. Издание пишет, что по расчетам, если космический объект продолжит движение, то конец света произойдет 12 августа 2019 года.

Космос. Астероиды. Звезды СС0

Конец света 12 августа и Нибиру

Новый конец света сразу связали с таинственной планетой Нибиру. Именно ее в Сети чаще всего назначают космическим «врагом» Земли.

Теория о существовании Нибиру не признана официальной наукой. Якобы ее орбита пересекает Солнечную систему между Марсом и Юпитером раз в 3600 лет. В СМИ таинственную планету часто называют Планета X.

Теория о Нибиру принадлежит Захарии Ситчину, который утверждает, что эта планета якобы описана в шумерских текстах и на ней живут разумные высокоразвитые существа.

Специалисты NASA неоднократно опровергали информацию о таинственной «планете-убийце». Например, вот цитата из обращения, которое организация сделала 23 декабря 2012 года — после несостоявшегося конца света по календарю майя.

Нибиру, как и другие планеты-уничтожители из новостей — интернет-миф. Если бы Нибиру была настоящей и направлялась к Земле, то астрономы бы следили за ней последнее десятилетие.

Космос. Астероиды. Звезды СС0

Будет ли конец света 12 августа 2019 года

Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Однако пока ученые и астрономы не давали устрашающих прогнозов на этот счет. В последние годы в интернете с завидной регулярностью называют все новые даты конца света. Например, в 2018 году многие пользователи обсуждали конец света 16 августа.