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Жизнь

Конец света 12 августа 2019 года: правда ли, что человечеству угрожает космическая аномалия

Конец света в 2019 году снова обсуждают в интернете. На опубликованных NASA снимках ученые якобы разглядели огромный таинственный объект, который движется к Земле. Что о нем известно и будет ли конец света 12 августа 2019 — в материале altapress.ru.

Затмение. Космос
Затмение. Космос
СС0

Что известно о конце света 12 августа 2019

Издание RSUTE со ссылкой на опубликованные в СМИ сведения анонимного сотрудника NASA сообщило о том, что на фотографиях из космоса ученые обнаружили аномалию. Это неизвестное тело, которое с большой скоростью якобы движется к Земле со стороны Венеры. Издание пишет, что по расчетам, если космический объект продолжит движение, то конец света произойдет 12 августа 2019 года.

Космос. Астероиды. Звезды
Космос. Астероиды. Звезды
СС0

Конец света 12 августа и Нибиру

Новый конец света сразу связали с таинственной планетой Нибиру. Именно ее в Сети чаще всего назначают космическим «врагом» Земли.

Теория о существовании Нибиру не признана официальной наукой. Якобы ее орбита пересекает Солнечную систему между Марсом и Юпитером раз в 3600 лет. В СМИ таинственную планету часто называют Планета X.

Теория о Нибиру принадлежит Захарии Ситчину, который утверждает, что эта планета якобы описана в шумерских текстах и на ней живут разумные высокоразвитые существа.

Специалисты NASA неоднократно опровергали информацию о таинственной «планете-убийце». Например, вот цитата из обращения, которое организация сделала 23 декабря 2012 года — после несостоявшегося конца света по календарю майя.

Нибиру, как и другие планеты-уничтожители из новостей — интернет-миф. Если бы Нибиру была настоящей и направлялась к Земле, то астрономы бы следили за ней последнее десятилетие.

Космос. Астероиды. Звезды
Космос. Астероиды. Звезды
СС0

Будет ли конец света 12 августа 2019 года

Однозначно ответить на этот вопрос нельзя. Однако пока ученые и астрономы не давали устрашающих прогнозов на этот счет. В последние годы в интернете с завидной регулярностью называют все новые даты конца света. Например, в 2018 году многие пользователи обсуждали конец света 16 августа.

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