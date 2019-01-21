Конец света 1 февраля 2019: правда ли, что Земле угрожает огромный астероид

Что известно об астероиде 2002-NT7?
Астероид нашли 9 июля 2002 года. Это — двухкилометровый каменный осколок, сообщает bbc.co.uk.
Правда ли, что 1 февраля 2019 конец света?
Нет, конца света 1 февраля не будет, по крайней мере — из-за этого космического объекта. Еще в 2002 году астрономы отклонили возможность столкновения астероида с Землей в 2019 году.
Ученые предполагают, что следующее сближение астероида с Землей возможно в 2060 году.
Откуда слухи о конце света 1 февраля?
Когда ученые обнаружили 2002-NT7, они заявили о вероятном столкновении астероида с Землей в 2019 году. Но впоследствии эту информацию опровергли.
В 2002 году астероид называли самым опасным из всех известных человечеству космических объектов.