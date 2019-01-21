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Конец света 1 февраля 2019: правда ли, что Земле угрожает огромный астероид

Новый конец света «назначили» на 2019 год: СМИ сообщают о крупном астероиде 2002-NT7, который приближается к Земле. Якобы именно он должен спровоцировать конец света 1 февраля 2019. Рассказываем, что известно ученым об этом астероиде и несет ли он опасность.

Космос. Астероиды. Звезды
Космос. Астероиды. Звезды
СС0

Что известно об астероиде 2002-NT7?

Астероид нашли 9 июля 2002 года. Это — двухкилометровый каменный осколок, сообщает bbc.co.uk.

Правда ли, что 1 февраля 2019 конец света?

Нет, конца света 1 февраля не будет, по крайней мере — из-за этого космического объекта. Еще в 2002 году астрономы отклонили возможность столкновения астероида с Землей в 2019 году.

Ученые предполагают, что следующее сближение астероида с Землей возможно в 2060 году.

Метеорит. Астероид. Звезда
Метеорит. Астероид. Звезда
СС0

Откуда слухи о конце света 1 февраля?

Когда ученые обнаружили 2002-NT7, они заявили о вероятном столкновении астероида с Землей в 2019 году. Но впоследствии эту информацию опровергли.

В 2002 году астероид называли самым опасным из всех известных человечеству космических объектов.

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