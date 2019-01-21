Конец света 1 февраля 2019: правда ли, что Земле угрожает огромный астероид

Новый конец света «назначили» на 2019 год: СМИ сообщают о крупном астероиде 2002-NT7, который приближается к Земле. Якобы именно он должен спровоцировать конец света 1 февраля 2019. Рассказываем, что известно ученым об этом астероиде и несет ли он опасность.