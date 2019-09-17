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Жизнь

Конец света 3 октября 2019: какая опасность грозит Земле и что об этом думают в NASA

Приближается дата очередного Конца света — 3 октября 2019 года. В интернете обсуждают эту тему, связывая очередной апокалипсис с угрозой внеземного происхождения. Что известно о новом Конце света 2019 — в материале altapress.ru.

В космосе.
В космосе.
Сергей Рязанский, Роскосмос

Конец света 2019

Издание rsute.ru со ссылкой якобы на прогноз NASA пишет: последствия от столкновения с астероидом могут быть как незначительные, так и катастрофические, вплоть до полного уничтожения планеты.

«Вероятность столкновения очень большая», — уточняет ptoday.ru. Сообщается, что размер астероида 2007 FT3 составляет 340−360 метров в диаметре, но точных данных нет. Кроме того, космическое тело обладает довольно высокой скоростью

Вселенная. Космос.
Вселенная. Космос.
СС0

Будет ли Конец света в 2019 году

ТАСС со ссылкой на Центр исследований околоземных объектов NASA сообщает: астероид 2007 FT3 приблизится к Земле 3 октября и пролетит мимо на расстоянии 139 млн километров.

Вероятность, с которой астероид попадет в нашу планету, составляет 0,0000092%, то есть один случай на 11 млн.

Поэтому с большой вероятностью можно сказать, что Конца света в октябре 2019 года не будет (во всяком случае, из-за астероида).

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