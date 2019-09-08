Конец света 2019: правда ли, что к Земле летит огромный астероид

Новая дата конца света — 3 октября 2019 года. Такое заявление сделали ряд СМИ со ссылкой на прогнозы астрономов. По расчетам, в этот день Земля должна столкнуться с огромных астероидом 2007 FT3. Altapress.ru разобрался, правда ли это и будет ли конец света 3 октября.