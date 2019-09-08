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Жизнь

Конец света 2019: правда ли, что к Земле летит огромный астероид

Новая дата конца света — 3 октября 2019 года. Такое заявление сделали ряд СМИ со ссылкой на прогнозы астрономов. По расчетам, в этот день Земля должна столкнуться с огромных астероидом 2007 FT3. Altapress.ru разобрался, правда ли это и будет ли конец света 3 октября.

Метеорит. Астероид. Звезда
Метеорит. Астероид. Звезда
СС0

Конец света 3 октября 2019

Издание rsute.ru со ссылкой на прогноз NASA пишет: последствия от столкновения с астероидом могут быть как незначительные, так и катастрофические, вплоть до полного уничтожения планеты.

«Вероятность столкновения очень большая», — уточняет ptoday.ru. Сообщается, что размер астероида 2007 FT3 составляет 340−360 метров в диаметре, но точных данных нет. Кроме того, космическое тело обладает довольно высокой скоростью.

Астероид. Метеорит
Астероид. Метеорит
СС0

Будет ли конец света 3 октября

ТАСС со ссылкой на Центр исследований околоземных объектов NASA сообщает: астероид 2007 FT3 приблизится к Земле 3 октября и пролетит мимо на расстоянии 139 млн километров.

Вероятность, с которой он попадет в нашу планету, составляет 0,0000092%, то есть один случай на 11 млн. Поэтому с большой вероятностью можно сказать, что конца света в октябре 2019 года не будет (во всяком случае, из-за астероида).

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