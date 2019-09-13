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Жизнь

Конец света 14 сентября 2019: чем грозит человечеству Парад планет

Исследователи назвали новую дату апокалипсиса. По их мнению, конец света наступит 14 сентября. Катастрофу связывают с малым парадом планет, который должен произойти в этот день. Какими катаклизмами это грозит Земле и будет ли конец света 14 сентября — в материале altapress.ru.

Парад планет. Космос
Парад планет. Космос
СС0

Конец света 14 сентября 2019

14 сентября сразу несколько планет — Меркурий, Венера, Земля и Марс — выстроятся в одну линию, пишет издание vladtime.ru. По мнению неназванных экспертов, это вызовет «истончение реальности, что позволит открыть портал в другие миры».

«По нашим расчетам, это будет то, что в религиозных текстах называется «адом» — заявили исследователи.

После открытия портала, пишет издание, на Землю хлынут создания, которых в религиозной традиции принято называть демонами. Они истребят и поглотят всю жизнь на планете.

Однако, это вариант развития событий не предрешен, уточняют исследователи.

Если парада планет не произойдет (а это вполне возможно, учитывая, что кроме анонимных «экспертов» о нем никто даже не слышал), то и конца света не случится.

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