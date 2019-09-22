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Жизнь

Конец света 23 сентября 2019: правда ли Земле грозит катастрофа и что об этом думают ученые

СМИ обсуждают новую дату конца света — 23 сентября 2019 года. Группа неизвестных исследователей сообщила, что апокалипсис будет связан с остановкой вращения Земли. Что еще известно об этом и будет ли конец света в 2019 — в материале altapress.ru.

Космос. Астероиды. Звезды
Космос. Астероиды. Звезды
СС0

Конец света 2019

Группа геофизиков пришла к выводу, что 23 сентября 2019 случится конец света: скорость Земли катастрофически упадет, и это вызовет необратимые последствия для всей планеты, пишет vladtime.ru.

«Процесс „торможения“ Земли Луной запустит Апокалипсис», — мрачно уточняют исследователи.

Горы. Космос
Горы. Космос
СС0

Будет ли конец света в 2019 году

Кроме предупреждения от анонимной группы «исследователей», никаких других доказательств конца света 23 сентября 2019 нет. Поэтому с большой вероятностью можно сказать, что конца света в сентябре 2019 года не будет.

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