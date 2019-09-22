Конец света 23 сентября 2019: правда ли Земле грозит катастрофа и что об этом думают ученые

Конец света 2019
Группа геофизиков пришла к выводу, что 23 сентября 2019 случится конец света: скорость Земли катастрофически упадет, и это вызовет необратимые последствия для всей планеты, пишет vladtime.ru.
«Процесс „торможения“ Земли Луной запустит Апокалипсис», — мрачно уточняют исследователи.
Будет ли конец света в 2019 году
Кроме предупреждения от анонимной группы «исследователей», никаких других доказательств конца света 23 сентября 2019 нет. Поэтому с большой вероятностью можно сказать, что конца света в сентябре 2019 года не будет.