Конец света 23 сентября 2019: правда ли Земле грозит катастрофа и что об этом думают ученые

СМИ обсуждают новую дату конца света — 23 сентября 2019 года. Группа неизвестных исследователей сообщила, что апокалипсис будет связан с остановкой вращения Земли. Что еще известно об этом и будет ли конец света в 2019 — в материале altapress.ru.

Конец света 2019

Группа геофизиков пришла к выводу, что 23 сентября 2019 случится конец света: скорость Земли катастрофически упадет, и это вызовет необратимые последствия для всей планеты, пишет vladtime.ru.

«Процесс „торможения“ Земли Луной запустит Апокалипсис», — мрачно уточняют исследователи.

Горы. Космос СС0

Будет ли конец света в 2019 году

Кроме предупреждения от анонимной группы «исследователей», никаких других доказательств конца света 23 сентября 2019 нет. Поэтому с большой вероятностью можно сказать, что конца света в сентябре 2019 года не будет.