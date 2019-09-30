Конец света в октябре 2019: столкнется ли с Землей гигантский астероид 2007 FT3

Очередной конец света 2019 совсем близко, предрекают СМИ. Якобы его дата уже известна — 3 октября 2019 года. В этот день, по данным неизвестных «ученых», в Землю может врезаться астероид 2007 FT3. Рассказываем, будет ли конец света 3 октября 2019.

Что известно о конце света 3 октября 2019

Новость о конце света 3 октября опубликовал телеканал Рен-ТВ, сообщает ТАСС. Журналисты сообщили, что астероид длиной 340 метров, о котором ученые узнали еще в 2007 году, якобы изменил направление и движется к Земле. При этом телеканал ссылался на неназванных астрономов.

Блогер и популяризатор космонавтики Виталий Егоров подал заявление по поводу этой новости в московскую прокуратуру. Он заявил, это новость — фейк.

Телеканал удалил новость с сайта. Однако многие интернет-СМИ подхватили эту информацию и растиражировали. Так появилась грозная легенда о конце света 3 октября 2019 года.

Космос. Звезды. СС0

Будет ли конец света 2019

ТАСС со ссылкой на Центр исследований околоземных объектов NASA сообщает:

Астероид 2007 FT3 действительно приблизится к Земле 3 октября, но пролетит мимо на расстоянии 139 млн километров.

Вероятность, с которой он попадет в нашу планету, ничтожно мала и составляет 0,0000092% — то есть один случай на 11 млн. Поэтому бояться конца света 3 октября 2019 не стоит.