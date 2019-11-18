Конференция EmarketingSib-2019 собрала более 160 участников из 10 городов России

13−14 ноября в Новосибирске прошла 5-я Сибирская конференция по интернет-маркетингу «Эффективный интернет-маркетинг: как получить результат — eMarketingSib-2019». В этом году конференцию посетили участники из Москвы, Томска, Бийска, Искитима, Белокурихи, Челябинска, Кемерова, Барнаула, Екатеринбурга, Новосибирска, а также из Казахстана . Всего в 2-х днях конференции приняли участие более 160 делегатов. Организаторами конференции выступили группа компаний «Обувь России» и E-commerce клуб «Сибирь» .

Первый день конференции —13 ноября — открыла Ирина Поддубная, основатель E-commerce клуба «Сибирь». Ирина сделала обзор трендов и новых digital-технологий в области интернет-маркетинга на 5 лет. Среди ключевых трендов были выделены: автоматизация маркетинга (MarTech), мультикультурный маркетинг, дополненная реальность, головой поиск (hands free experience), платформы (маркетплейсы) и другие.

В продолжение выступления Ирины развернулась панельная дискуссия на тему трендов. В ней приняли участие Артем Чучакин, управляющий партнер рекламного агентства Idea Nova, Павел Жуков, менеджер по ключевым клиентам по СФО, Яндекс Маркет, Анна Комаревцева, директор blizko.ru, Александр Ларшин, коммерческий директор, офтальмологический центр «ГЛАЗКА», Александр Астахов, директор по маркетингу, «Квадротека».

Участники дискуссии отметили, что драйверами цифровой индустрии сейчас являются видеообзоры, отзывы, экспертиза и уникальные предложения. Развиваются такие инструменты, как проактивные роботы-помощники на основе искусственного интеллекта. Генерировать расширенную аналитику помогают нейронные сети, Big Data и персонифицированные предложения.

Конференция EmarketingSib-2019. Фото: предоставлено рекламодателем.

Вторая секция конференции была посвящена технологиям в разработке сайтов и мобильных приложений. В рамках нее выступили Василий Чупис, директор компании «Космос-Веб», Анастасия Цой, директор по маркетингу, ООО «ВЕК Косметик», торговая марка VEC, Елена Пикунова, владелец и управляющий партнер компании, ZenMobile.

Елена Пикунова,

владелец и управляющий партнер компании , ZenMobile , в докладе на тему маркетингового продвижения мобильных приложений ecommerce категории:

Мобильное приложение нужно обязательно аудировать и желательно делать это каждые 3−5 месяцев. Это важно, потому что мобильное приложение — живой код, который изменяется при взаимодействии с большим количеством ваших пользователей. Нужно следить за воронками, уязвимостями, которые там появляются. Тактика — это не сильная сторона мобайла. Это связано с тем, что мобильного трафика очень много и потребляем мы его хаотично. 80% мобильного трафика и реклама этого мобильного трафика — это фрод* (прим. Фрод (англ. Fraud «мошенничество») — вид мошенничества в области информационных технологий, в частности, несанкционированные действия и неправомерное пользование ресурсами и услугами). Задача аналитиков не просто грамотно установить систему аналитики, но ещё и работать с системами фрода.

Третья секция была посвящена данным и аналитике. В рамках нее доклады представили Татьяна Гришина, коммерческий директор, Let’s Rock, Юлия Назарова, руководитель портфеля рекламных и аналитических проектов дирекции по венчурным проектам, Tele2, Максим Ларькин, директор по развитию бизнеса, «Первый ОФД».

Конференция EmarketingSib-2019. Фото: предоставлено рекламодателем.

О продвижении с помощью контекстной и медийной рекламы, SEO, SMM, шла речь в 4 секции конференции. Своим опытом поделились Артем Чучакин, управляющий партнер рекламного агентства «Идея Нова» (Idea Nova), Артем Нонка, СЕО проекта по подбору линейного персонала, Руслан Кодачигов, директор по развитию digital-агентства DeltaClick (AG Deltaplan), Илья Карбышев, руководитель отдела продвижения, Digital-агентство «Атвинта», Денис Смолин, Business Development Manager, USERSTORY, и Ян Дорошенко, менеджер по развитию бизнеса USERSTORY. Илья Карбышев рассказал об актуальных методах SEO, которые увеличат трафик с Яндекс и Google. «Любой поисковый запрос — это задача пользователя. Если он ищет красное платье, то ему нужно показать именно такую страницу, с красным платьем. Идея заключается в том, что каждая страница сайта — это ответ на потребность пользователя, — отметил в рамках своего доклада Илья Карбышев. — Пользователи сейчас избалованные, об этом говорит то, что средняя длина поискового запроса постоянно увеличивается. Поэтому, чтобы отвечать запросам пользователя и приводить его в нужное место, нужно постоянно прорабатывать множество комбинаций по запросам».

С заключительной секции конференции выступили Екатерина Железнякова, заместитель директора по развитию ритейла обувной компании «Юничел», Евгений Куприенко, директор агентства Conquista (AG Deltaplan). Речь шла о коммуникациях с клиентами и персонализированном маркетинге.

Екатерина Железнякова,

заместитель директора по развитию ритейла обувной компании «Юничел», о создании армии микроинфлюенсеров и евангелистов бренда:

Хотелось бы верить, что 5 000 сотрудников — это 5 000 евангелистов, промоутеров и фанатов бренда. Однако это не так. Это 5 000 угроз для репутации компании. Одна из угроз для репутации компании — это анонимность интернета и возможность стать в интернете кем угодно. Мы провели большое обучение для сотрудников магазинов и офиса по всей России и выработали систему работы в социальных сетях. Мы рекомендовали всем придерживаться определенного контент-плана, в рамках которого можно создавать контент, связанный с компанией. В результате мы получили 5 000 постов в месяц и рост продаж в торговых точках на 25−38%. Кроме того, текучка кадров снизилась на 12%.

Второй день EmarketingSib 2019 — 14 ноября — прошел в формате мастер-классов, которые были поделены на три потока: стратегия; привлечение трафика и работа с лидами; SMM и контент-маркетинг.