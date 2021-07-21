21 июля 22°C
Вся лента
Новости партнеров
Загрузка...
﻿
Жизнь

Конфискация имущества возвращается. В УК РФ увеличат количество таких статей

Минфин РФ подготовил законопроект о применении меры «конфискация имущества» еще по нескольким статьям УК РФ, пишут «Известия».

Валюта
Валюта
CC0

Дополнить предлагается статьи 193 и 193.1 — «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ» и «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

Свое предложение Минфин аргументирует тем, что в России растет число возбужденных дел о преступлениях по этим статьям.

«Также министерство указывает на международные договоры, ратифицированные Россией, в частности, на Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. Она возлагает обязанность на страны-участницы обеспечить сотрудничество по исполнению постановлений о конфискации имущества по уголовным делам, а также по принятию необходимых предварительных мер. Среди них — замораживание или арест имущества с целью предотвращения любых сделок, передачи или распоряжения имуществом, которое впоследствии может стать объектом запроса о конфискации или объектом удовлетворения этого запроса», — пишет издание.

Законопроект будет рассматриваться уже новым составом депутатов Госдумы после сентябрьских выборов.

Смотрите также
Подписка на еженедельную рассылку самых полезных новостей
Пользователь согласен на получение информационных сообщений, связанных с сайтом и/или тематикой сайта, персонализированных сообщений и/или рекламы, которые могут направляться по адресу электронной почты, указанному пользователем при регистрации на сайте.

Чтобы сообщить нам об опечатке, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter

Загрузка...
Комментарии
Полезные новости
Разместить новость
Новости партнеров
Загрузка...
© 2001-2021
ООО “Свободный курс”
ИНН 2225214326
Категория информационной
продукции 18+
Редакция информационных сайтов altapress.ru, sv-kurs.ru (свидетельство о регистрации СМИ Эл №77-70984 от 13.09.2017)
Адрес редакции:
656043, г. Барнаул, ул. Короленко, 107
Телефон редакции: +7 3852 26–45–26,
E-mail: news@altapress.ru
Услуги
Подписка
Конференц-зал
Союзпечать-Алтай
Редакция
Обратная связь
Пользовательское соглашение
Правила комментирования
Включить уведомления
Реклама
Реклама на altapress.ru
Подать объявление на сайт
Подать объявление в газеты
Афиша
Email подписка
Служба рекламы. Тел. (3852) 63-35-25, +79520590776. E-mail: ads@altapress.ru
Читайте нас в соцсетях
  • Наш канал в дзене
Рассказать новость