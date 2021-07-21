Конфискация имущества возвращается. В УК РФ увеличат количество таких статей

Дополнить предлагается статьи 193 и 193.1 — «Уклонение от исполнения обязанностей по репатриации денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ» и «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте РФ на счета нерезидентов с использованием подложных документов».

Свое предложение Минфин аргументирует тем, что в России растет число возбужденных дел о преступлениях по этим статьям.

«Также министерство указывает на международные договоры, ратифицированные Россией, в частности, на Конвенцию Совета Европы об отмывании, выявлении, изъятии и конфискации доходов от преступной деятельности. Она возлагает обязанность на страны-участницы обеспечить сотрудничество по исполнению постановлений о конфискации имущества по уголовным делам, а также по принятию необходимых предварительных мер. Среди них — замораживание или арест имущества с целью предотвращения любых сделок, передачи или распоряжения имуществом, которое впоследствии может стать объектом запроса о конфискации или объектом удовлетворения этого запроса», — пишет издание.

Законопроект будет рассматриваться уже новым составом депутатов Госдумы после сентябрьских выборов.