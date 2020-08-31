«Конкуренция закаляет и делает услуги доступными»: гендиректор сети барнаульских частных клиник поделился историей успеха

Частная медицина сегодня — реальная альтернатива медицине государственной. Все больше людей предпочитают визит в учреждение здравоохранения, работающее на коммерческой основе. Один из активнейших игроков на этом рынке в Барнауле — сеть клиник «Здоровое поколение». О истории успеха и планах на будущее рассказал генеральный директор сети Владимир Николаев.

— Владимир Юрьевич , сегодня сеть клиник «Здоровое поколение» является лицом частной медицины в Барнауле. Расскажите , как начался ваш бизнес и к чему он пришел на данный момент?

— Наш бизнес является семейным. Наша клиника выросла из небольшого семейного медицинского центра, который назывался «Кроха». Многие помнят это название. Центр был организован в конце 2007 года моими родителями — Лидией Иовной Николаевой и Юрием Владимировичем Николаевым.

Наша компания стояла на заре частной медицины в Барнауле и постепенно расширялась. В 2011 году открылся второй филиал в центре города, вскоре полностью сформировалась команда из опытных и именитых врачей.

Затем мы открыли комплексный реабилитационный центр и полноценную детскую поликлинику.

Мы видели, сколь важно жителям Барнаула получать полноценные поликлинические услуги в шаговой доступности. В 2018 году открылась вторая детская поликлиника, а в 2019 году заработал третий филиал сети «Здоровое поколение».

Доктор. Медицина. unsplash.com.

Сегодня мы занимаемся развитием нашей сети, где внедряем новый для Барнаула формат — клиники семейного приема. Сейчас во всех трех филиалах клиники оказываются услуги как для детей, так и для взрослых.

Мы внимательно следим за развитием рынка медицинских услуг и меняемся вместе с ним. Сегодня мы строим большие планы по расширению на территории края — там, где требуется качественная медицинская помощь.

— Говоря об успехе вашей компании , что бы Вы назвали его главной составляющей?

— Одним из факторов нашего успеха является наша клиентоориентированность, возведенная в самый высокий ранг. Мы убеждены — все точки контакта с клиентом должны быть отработаны на 200%.

За этим стоит ежедневный кропотливый труд, но только он может привести к успеху. Я уверен, что нет предела совершенству.

Клиника «Здоровое поколение» Фото предоставлено клиникой «Здоровое поколение»

Молодая энергия, опыт наших родителей, исключительная клиентоориентированность, желание помочь и быть полезным и прийти на помощь пациентам — это то, к чему мы пришли. Это позволяет нам развиваться и приносить пользу.

— Этот год оказался очень показательным для многих. Жизнь в условиях распространения новой коронавирусной инфекции серьезно сказалась на бизнес-сообществе. Многие люди , для которых здоровье и без того является приоритетным вопросом , тоже оказались в своеобразной новой реальности. Между тем , совсем скоро Барнаул будет отмечать свое 290-летие. Что пожелаете барнаульцам?

— Во-первых, конечно же, хочется пожелать всем быть здоровыми. А предпринимателям — держать удар. Для бизнеса это, что называется, must have.

Да, коронавирус коснулся всех. Понадобилось очень много энергии, чтобы перестроить свою работу. Очень жалко тех, кто в условиях COVID-19 был вынужден закрыть или сократить свой бизнес.

Но в новых условиях стало абсолютно ясно, сколь важно предпринимательство и как важно его развивать и поддерживать.

Доктор. Медицина. unsplash.com.

У нас в Барнауле комитет по развитию предпринимательства и профильное краевое управление активно работают в этом направлении. На федеральном уровне также предпринимаются серьезные шаги, направленные на поддержку и помощь бизнесу в условиях пандемии.

Сегодня, я думаю, всем очевидно, что только на энергии предпринимателей можно создать твердый средний класс.

Поэтому — дорогу предпринимателям, дорогу частной медицине. Ведь именно конкуренция закаляет нас и в конечном итоги делает услуги, в том числе и медицинские, более доступными.

Материал подготовлен при поддержке комитета по развитию предпринимательства, потребительскому рынку и вопросам труда администрации города Барнаула.