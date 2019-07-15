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Конкурс красоты «Мисс Granmulino 2019» подвел свои итоги

В минувшую субботу, 6 июля, конкурс завершился невероятным праздничным вечером. На летней площадке ресторана «Гранмулино» собралось около 200 гостей.

Итоги конкурса красоты «Мисс Granmulino 2019».
Итоги конкурса красоты «Мисс Granmulino 2019».
Фото: nightout.ru (предоставлено рекламодателем).

Почти год каждый месяц среди девушек Барнаула организаторами мероприятия проводился конкурс. В результате, девять победительниц отборочных туров, вышли в финал. В этот вечер они подготовили взрывные танцевальные номера, прошли сказочные дефиле в интересных образах и с милым дополнением, в виде пушистых питомцев!

Все это сопровождалось живой музыкой, танцами и конкурсами. ⠀

Итоги конкурса красоты «Мисс Granmulino 2019».
Итоги конкурса красоты «Мисс Granmulino 2019».
Фото: nightout.ru (предоставлено рекламодателем).

Праздник состоял из невероятной программы, участие в которой приняли:

  • музыкальная кавер-группа «Бумеранг»;
  • вокальная группа АГАУ «Карт-Бланш»;
  • студия бального танца «Лариса».

Также, все гости смогли увидеть поразительные дефиле участниц конкурса:

  1. В фирменных футболках Granmulino!
  2. Пижамный выход с игрушками
  3. Спортивный выход
  4. Вечер на курорте с животными в купальниках
  5. Выход, посвящённый дню Ивана Купала
  6. Вечерний выход
Итоги конкурса красоты «Мисс Granmulino 2019».
Итоги конкурса красоты «Мисс Granmulino 2019».
Фото: nightout.ru (предоставлено рекламодателем).

Финальное торжество, как и обещали организаторы, было ярким и впечатляющим. Вечер завершился награждением победительниц:

  • «Мисс Granmulino 2019» завоевала очаровательная Раченко Анастасия!

Корону Королевы и Суперприз — путешествие в Италию на двоих, вручил генеральный директор Компании ООО «ТД АЛТАН" — Покорняк В. П. и представитель генерального спонсора, руководитель офиса туристической компании «Авиафлот», Мостовая Юлия.

  • Титул «Первой Вице-Мисс» получила конкурсантка Виктория Янева.
  • «Второй Вице-Мисс» стала Ксения Бакеева.
  • «Мисс Granmulino Интернет» — выбрали Нестерову Диану.
Итоги конкурса красоты «Мисс Granmulino 2019».
Итоги конкурса красоты «Мисс Granmulino 2019».
Фото: nightout.ru (предоставлено рекламодателем).

Остальные участницы получили следующие номинации:

  • «Мисс Пепси» стала Алина Лоор.
  • «Мисс Новое Радио» выиграла Малова Елена. .
  • «Мисс Праздник» — Алина Гребенникова
  • Номинацию «Мисс СОГАЗ» забрала Соснина Дарина.
  • «Мисс Спорт» стала Раченко Анастасия.
  • «Мисс Beаuty» досталась Труфановой Софье.

Многочисленные призы и подарки всем участницам были любезно предоставлены спонсорами и партнерами конкурса.

Итоги конкурса красоты «Мисс Granmulino 2019».
Итоги конкурса красоты «Мисс Granmulino 2019».
Фото: nightout.ru (предоставлено рекламодателем).

Генеральный партнёр конкурса:

  • Авиафлот- туристическая компания @aviaflot_club

Партнеры:

  • Модельное агентство «Стиль» @stylemodelsstyle
  • Хореограф Максим Чуманов
  • Официальный фотограф конкурса Антон Губанов
  • Фотограф Анна Новосельцева
  • Фактория джинсIДжинсы Барнаул
  • ООО «Инком торг» ТМ Алтайский лен
  • Aгентство праздников «Для Души»
  • Магазин спортивной одежды BonaFide
  • Pepsi
  • Студия красоты Амелия
  • Вяткина Екатерина
  • Корейская косметика Mams shop
  • Bora Bora, lounge bar
  • Страховая компания Согаз

Информационные партнеры:

  • Новое Радио Барнаул @newradio_barnaul
  • Barnaul 22 @barneos22
  • ИД Алтапресс
  • Информационное агентство «Амител» @amic_ru
  • Новости компаний

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