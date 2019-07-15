Конкурс красоты «Мисс Granmulino 2019» подвел свои итоги

Почти год каждый месяц среди девушек Барнаула организаторами мероприятия проводился конкурс. В результате, девять победительниц отборочных туров, вышли в финал. В этот вечер они подготовили взрывные танцевальные номера, прошли сказочные дефиле в интересных образах и с милым дополнением, в виде пушистых питомцев!
Все это сопровождалось живой музыкой, танцами и конкурсами. ⠀
Праздник состоял из невероятной программы, участие в которой приняли:
- музыкальная кавер-группа «Бумеранг»;
- вокальная группа АГАУ «Карт-Бланш»;
- студия бального танца «Лариса».
Также, все гости смогли увидеть поразительные дефиле участниц конкурса:
- В фирменных футболках Granmulino!
- Пижамный выход с игрушками
- Спортивный выход
- Вечер на курорте с животными в купальниках
- Выход, посвящённый дню Ивана Купала
- Вечерний выход
Финальное торжество, как и обещали организаторы, было ярким и впечатляющим. Вечер завершился награждением победительниц:
- «Мисс Granmulino 2019» завоевала очаровательная Раченко Анастасия!
Корону Королевы и Суперприз — путешествие в Италию на двоих, вручил генеральный директор Компании ООО «ТД АЛТАН" — Покорняк В. П. и представитель генерального спонсора, руководитель офиса туристической компании «Авиафлот», Мостовая Юлия.
- Титул «Первой Вице-Мисс» получила конкурсантка Виктория Янева.
- «Второй Вице-Мисс» стала Ксения Бакеева.
- «Мисс Granmulino Интернет» — выбрали Нестерову Диану.
Остальные участницы получили следующие номинации:
- «Мисс Пепси» стала Алина Лоор.
- «Мисс Новое Радио» выиграла Малова Елена. .
- «Мисс Праздник» — Алина Гребенникова
- Номинацию «Мисс СОГАЗ» забрала Соснина Дарина.
- «Мисс Спорт» стала Раченко Анастасия.
- «Мисс Beаuty» досталась Труфановой Софье.
Многочисленные призы и подарки всем участницам были любезно предоставлены спонсорами и партнерами конкурса.
Генеральный партнёр конкурса:
- Авиафлот- туристическая компания @aviaflot_club
Партнеры:
- Модельное агентство «Стиль» @stylemodelsstyle
- Хореограф Максим Чуманов
- Официальный фотограф конкурса Антон Губанов
- Фотограф Анна Новосельцева
- Фактория джинсIДжинсы Барнаул
- ООО «Инком торг» ТМ Алтайский лен
- Aгентство праздников «Для Души»
- Магазин спортивной одежды BonaFide
- Pepsi
- Студия красоты Амелия
- Вяткина Екатерина
- Корейская косметика Mams shop
- Bora Bora, lounge bar
- Страховая компания Согаз
Информационные партнеры:
- Новое Радио Барнаул @newradio_barnaul
- Barnaul 22 @barneos22
- ИД Алтапресс
- Информационное агентство «Амител» @amic_ru