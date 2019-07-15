Конкурс красоты «Мисс Granmulino 2019» подвел свои итоги

В минувшую субботу, 6 июля, конкурс завершился невероятным праздничным вечером. На летней площадке ресторана «Гранмулино» собралось около 200 гостей.

Почти год каждый месяц среди девушек Барнаула организаторами мероприятия проводился конкурс. В результате, девять победительниц отборочных туров, вышли в финал. В этот вечер они подготовили взрывные танцевальные номера, прошли сказочные дефиле в интересных образах и с милым дополнением, в виде пушистых питомцев!

Все это сопровождалось живой музыкой, танцами и конкурсами. ⠀

Итоги конкурса красоты «Мисс Granmulino 2019». Фото: nightout.ru ( предоставлено рекламодателем).

Праздник состоял из невероятной программы, участие в которой приняли:

музыкальная кавер-группа «Бумеранг»;

вокальная группа АГАУ «Карт-Бланш»;

студия бального танца «Лариса».

Также, все гости смогли увидеть поразительные дефиле участниц конкурса:

В фирменных футболках Granmulino! Пижамный выход с игрушками Спортивный выход Вечер на курорте с животными в купальниках Выход , посвящённый дню Ивана Купала Вечерний выход

Итоги конкурса красоты «Мисс Granmulino 2019». Фото: nightout.ru ( предоставлено рекламодателем).

Финальное торжество, как и обещали организаторы, было ярким и впечатляющим. Вечер завершился награждением победительниц:

«Мисс Granmulino 2019» завоевала очаровательная Раченко Анастасия!

Корону Королевы и Суперприз — путешествие в Италию на двоих, вручил генеральный директор Компании ООО «ТД АЛТАН" — Покорняк В. П. и представитель генерального спонсора, руководитель офиса туристической компании «Авиафлот», Мостовая Юлия.

Титул «Первой Вице-Мисс» получила конкурсантка Виктория Янева.

получила конкурсантка Виктория Янева. «Второй Вице-Мисс» стала Ксения Бакеева.

стала Ксения Бакеева. «Мисс Granmulino Интернет» — выбрали Нестерову Диану.

Итоги конкурса красоты «Мисс Granmulino 2019». Фото: nightout.ru ( предоставлено рекламодателем).

Остальные участницы получили следующие номинации:

«Мисс Пепси» стала Алина Лоор.

«Мисс Новое Радио» выиграла Малова Елена. .

«Мисс Праздник» — Алина Гребенникова

Номинацию «Мисс СОГАЗ» забрала Соснина Дарина.

«Мисс Спорт» стала Раченко Анастасия.

«Мисс Beаuty» досталась Труфановой Софье.

Многочисленные призы и подарки всем участницам были любезно предоставлены спонсорами и партнерами конкурса.

Итоги конкурса красоты «Мисс Granmulino 2019». Фото: nightout.ru ( предоставлено рекламодателем).

Генеральный партнёр конкурса:

Авиафлот- туристическая компания @aviaflot_club

Партнеры:

Модельное агентство «Стиль» @stylemodelsstyle

Хореограф Максим Чуманов

Официальный фотограф конкурса Антон Губанов

Фотограф Анна Новосельцева

Фактория джинсIДжинсы Барнаул

ООО «Инком торг» ТМ Алтайский лен

Aгентство праздников «Для Души»

Магазин спортивной одежды BonaFide

Pepsi

Студия красоты Амелия

Вяткина Екатерина

Корейская косметика Mams shop

Bora Bora , lounge bar

lounge bar Страховая компания Согаз

Информационные партнеры: