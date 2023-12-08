Конкурс национальных культур «Палитра дружбы» открылся в Алтайском крае.

Цель конкурса: развитие интереса представителей народов, населяющих регионы России и азиатских стран к возрождению, сохранению и трансляции национальных культурных традиций, межкультурному диалогу.
Конкурс проводится по номинациям: народное, академическое, учитель–ученик, мастерство концертмейстера, мастерство хормейстера, в разных возрастных категориях.
В конкурсной программе примут участие более 250 творческих коллективов и солистов — учащихся высших и средних профессиональных учебных заведений, учреждений дополнительного образования из Таджикистана, Казахстана, Белоруссии, городов Москва, Орел, Волгоград, Екатеринбург, Красноярск, Томск, Омск, Челябинск, Архангельской, Кемеровской, Новосибирской, Читинской и Курской областей, Ямало-Ненецкого и Чукотского автономных округов, Республики Алтай и Алтайского края.
Завершится фестиваль-конкурс национальных культур «Палитра дружбы» грандиозным гала-концертом лауреатов и дипломантов.
Гала-концерт состоится 10 декабря 2023 г. в 18:30
Концертный зал АГИК по адресу пр. Ленина, 66.
Вход свободный