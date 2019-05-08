Конкурс «Очарование женственности»: представляем победительниц

Участницам еще раз продемонстрировали: современная женщина способна органично развиваться и быть социально успешной, проявляя лучшие женские качества, эффективно управляя своими состояниями, служа мужчине и претворяя в этот мир любовь и добро.
Итоги конкурса
Победительницей по результатам онлайн голосования в инстаграме Woman’s Way стала Наталья Воронова.
По номинациям Ипостасей жюри распределило участниц следующим образом:
- «Девочка» — Юлия Шадрина
- «Служительница» — Наталья Меньшикова
- «Мама» — Ольга Филягина
- «Леди» — Юлия Шадрина
- «Дива» — Наталья Воронова
- «Ведунья» — Юлия Шадрина
- «Королева» — Наталья Кайзер
Наталья Кайзер также выиграла приз зрительских симпатий и ее группа поддержки была признана лучшей на конкурсе. В этом году был настоящий «батл» команд поддержки, было очень приятно наблюдать, как сильно гости болеют за участниц.
Ну и наконец, Богиней женственности жюри признало Юлию Шадрину.
Каждая участница получила не только гору положительных эмоций, делясь с публикой своей невероятной энергетикой, но и гору ценных призов от партнеров конкурса.
Гости вечера тоже не остались с пустыми руками, была разыграна дюжина ценных призов от партнеров!
Огромная благодарность всем, кто помог состояться этому событию: участницам, партнерам, зрителям.
Спонсоры:
- Генеральный партнер — сеть салонов модных аксессуаров Stefan
- Генеральный информационный партнер — журнал о бизнесе и стили жизни «Автограф»
- Партнер — сеть фитнес-клубов «Магис Спорт» и Банкетный зал «Поляна хаус+»
Фотограф мероприятия Петров Евгений
Полный фотоотчет можно увидеть в профиле Толкуновой Елены в ВК