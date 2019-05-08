Конкурс «Очарование женственности»: представляем победительниц

Участницам еще раз продемонстрировали: современная женщина способна органично развиваться и быть социально успешной, проявляя лучшие женские качества, эффективно управляя своими состояниями, служа мужчине и претворяя в этот мир любовь и добро.

Итоги конкурса

Победительницей по результатам онлайн голосования в инстаграме Woman’s Way стала Наталья Воронова.

По номинациям Ипостасей жюри распределило участниц следующим образом:

«Девочка» — Юлия Шадрина

«Служительница» — Наталья Меньшикова

«Мама» — Ольга Филягина

«Леди» — Юлия Шадрина

«Дива» — Наталья Воронова

«Ведунья» — Юлия Шадрина

«Королева» — Наталья Кайзер

Наталья Кайзер также выиграла приз зрительских симпатий и ее группа поддержки была признана лучшей на конкурсе. В этом году был настоящий «батл» команд поддержки, было очень приятно наблюдать, как сильно гости болеют за участниц.

Ну и наконец, Богиней женственности жюри признало Юлию Шадрину.

Каждая участница получила не только гору положительных эмоций, делясь с публикой своей невероятной энергетикой, но и гору ценных призов от партнеров конкурса.

Гости вечера тоже не остались с пустыми руками, была разыграна дюжина ценных призов от партнеров!

Огромная благодарность всем, кто помог состояться этому событию: участницам, партнерам, зрителям.

Спонсоры:

Генеральный партнер — сеть салонов модных аксессуаров Stefan

— сеть салонов модных аксессуаров Stefan Генеральный информационный партнер — журнал о бизнесе и стили жизни «Автограф»

— журнал о бизнесе и стили жизни «Автограф» Партнер — сеть фитнес-клубов «Магис Спорт» и Банкетный зал «Поляна хаус+»

Фотограф мероприятия Петров Евгений

Полный фотоотчет можно увидеть в профиле Толкуновой Елены в ВК