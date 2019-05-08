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Конкурс «Очарование женственности»: представляем победительниц

Итак, конкурс от академии Woman’s Way Елены Толкуновой завершен!

Конкурс «Очарование женственности».
Конкурс «Очарование женственности».
Фото: Петров Евгений.

Участницам еще раз продемонстрировали: современная женщина способна органично развиваться и быть социально успешной, проявляя лучшие женские качества, эффективно управляя своими состояниями, служа мужчине и претворяя в этот мир любовь и добро.

Итоги конкурса

Победительницей по результатам онлайн голосования в инстаграме Woman’s Way стала Наталья Воронова.

По номинациям Ипостасей жюри распределило участниц следующим образом:

  • «Девочка» — Юлия Шадрина
  • «Служительница» — Наталья Меньшикова
  • «Мама» — Ольга Филягина
  • «Леди» — Юлия Шадрина
  • «Дива» — Наталья Воронова
  • «Ведунья» — Юлия Шадрина
  • «Королева» — Наталья Кайзер

Наталья Кайзер также выиграла приз зрительских симпатий и ее группа поддержки была признана лучшей на конкурсе. В этом году был настоящий «батл» команд поддержки, было очень приятно наблюдать, как сильно гости болеют за участниц.

Ну и наконец, Богиней женственности жюри признало Юлию Шадрину.

Каждая участница получила не только гору положительных эмоций, делясь с публикой своей невероятной энергетикой, но и гору ценных призов от партнеров конкурса.

Гости вечера тоже не остались с пустыми руками, была разыграна дюжина ценных призов от партнеров!

Огромная благодарность всем, кто помог состояться этому событию: участницам, партнерам, зрителям.

Спонсоры:

  • Генеральный партнер — сеть салонов модных аксессуаров Stefan
  • Генеральный информационный партнер — журнал о бизнесе и стили жизни «Автограф»
  • Партнер — сеть фитнес-клубов «Магис Спорт» и Банкетный зал «Поляна хаус+»

Фотограф мероприятия Петров Евгений

Полный фотоотчет можно увидеть в профиле Толкуновой Елены в ВК

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