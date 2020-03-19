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19 марта -2°C

Константиновы круги: что нужно делать 19 марта и почему нельзя пить чужую воду

19 марта православная церковь чтит святого Константина. Рассказываем, какие обряды нужно совершать, какие птицы приносят весну, и почему нельзя пить из чужого колодца в этот день.

Колодец. Туман
Колодец. Туман
СС0

Кто такой святой Константин

Константин жил в 9 веке в городе Аммореи (Византия). Когда сарацины напали на родную обитель, он оставил священный сан ради его защиты от врагов. Константина и еще 41 защитника схватили и доставили в Сирию.

Мусульмане семь лет пытались заставить христиан отказаться от своей веры и принять ислам. Но сами же в этой духовной схватке сдались первыми. Для того, чтобы поражение выглядело не так жалко, христиан казнили, а их тела бросили в реку.

Другие название праздника

У Константиновых кругов есть и другие названия — Константинов день, День кругов вокруг колодца.

Название «Круги» день получил в честь обряда вытаптывания снега вокруг колодца.

Весна.
Весна.
СС0

Что нужно и что нельзя делать в Константинов день

Традиционно 19 марта проводили специальный обряд — вытаптывание снега вокруг колодца. Это делалось для того, чтобы талая вода не проникла внутрь, а вода в колодце оставалась чистой и вкусной. Но обязательно первым это должен был сделать мальчик по имени Константин. Считалось, что колодезная вода могла зарядить крепостью духа и здоровьем, если обряд провести правильно.

На Константиновы круги наблюдали за птицами. Считалось, что ласточка приносит весну. Но она часто опаздывала в пути, поэтому ее специально «заманивали» в деревню. О том, что тепло все же задерживалось, извещал дятел. Если он начинал стучать по дереву в марте, то ожидались долгие холода. Также говорили, что в этот день всегда прилетает белый аист.

В этот день все люди ходили в баню. Таким образом они выражали свое почтение воде.

19 марта еду во время ужина специально не доедали. Ее остатки высыпали в колодец, как гостинец для умерших родственников. По поверью, на людей из колодца смотрят их предки. Поэтому около него в любой день нужно вести себя достойно.

Птицы. Ласточки
Птицы. Ласточки
СС0

В этот день запрещалось сквернословить, ругаться, сплетничать и пьянствовать. Беременным женщинам нельзя было приближаться к колодцу. По народному поверью, это оскверняло воду.

Приметы и поговорки Константинова дня

  • Если 19 марта мороз, то будет ещё сорок утренних заморозков.

  • Морозный день — жди теплого сухого лета.

  • Лед тонет в реках — год будет неурожайным.

  • 19 марта нельзя пить из чужого колодца — велик шанс стать скупым и жадным.

  • В Константинов день появились пролески — можно приступать к посевным работам.

  • Если в этот день бросить в колодец немного мха, то пойдет дождь.

  • Если увидеть белого зайца — вскоре пойдет снег.

  • Именинники Елена и Константин 19 марта будут очень удачливыми.

  • Чувствуется боль в сердце и суставах — перед непогодой.

  • Заря багрово-красная, без выраженных желтого и зеленого цветов — к усилению ветров.

  • Аквариумные рыбки роются в песке на дне — перед хорошей погодой.

Именины в Константинов день

Константин, Максим, Федор, Аркадий, Елена.

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