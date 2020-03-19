Константиновы круги: что нужно делать 19 марта и почему нельзя пить чужую воду

Кто такой святой Константин
Константин жил в 9 веке в городе Аммореи (Византия). Когда сарацины напали на родную обитель, он оставил священный сан ради его защиты от врагов. Константина и еще 41 защитника схватили и доставили в Сирию.
Мусульмане семь лет пытались заставить христиан отказаться от своей веры и принять ислам. Но сами же в этой духовной схватке сдались первыми. Для того, чтобы поражение выглядело не так жалко, христиан казнили, а их тела бросили в реку.
Другие название праздника
У Константиновых кругов есть и другие названия — Константинов день, День кругов вокруг колодца.
Название «Круги» день получил в честь обряда вытаптывания снега вокруг колодца.
Что нужно и что нельзя делать в Константинов день
Традиционно 19 марта проводили специальный обряд — вытаптывание снега вокруг колодца. Это делалось для того, чтобы талая вода не проникла внутрь, а вода в колодце оставалась чистой и вкусной. Но обязательно первым это должен был сделать мальчик по имени Константин. Считалось, что колодезная вода могла зарядить крепостью духа и здоровьем, если обряд провести правильно.
На Константиновы круги наблюдали за птицами. Считалось, что ласточка приносит весну. Но она часто опаздывала в пути, поэтому ее специально «заманивали» в деревню. О том, что тепло все же задерживалось, извещал дятел. Если он начинал стучать по дереву в марте, то ожидались долгие холода. Также говорили, что в этот день всегда прилетает белый аист.
В этот день все люди ходили в баню. Таким образом они выражали свое почтение воде.
19 марта еду во время ужина специально не доедали. Ее остатки высыпали в колодец, как гостинец для умерших родственников. По поверью, на людей из колодца смотрят их предки. Поэтому около него в любой день нужно вести себя достойно.
В этот день запрещалось сквернословить, ругаться, сплетничать и пьянствовать. Беременным женщинам нельзя было приближаться к колодцу. По народному поверью, это оскверняло воду.
Приметы и поговорки Константинова дня
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Если 19 марта мороз, то будет ещё сорок утренних заморозков.
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Морозный день — жди теплого сухого лета.
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Лед тонет в реках — год будет неурожайным.
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19 марта нельзя пить из чужого колодца — велик шанс стать скупым и жадным.
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В Константинов день появились пролески — можно приступать к посевным работам.
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Если в этот день бросить в колодец немного мха, то пойдет дождь.
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Если увидеть белого зайца — вскоре пойдет снег.
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Именинники Елена и Константин 19 марта будут очень удачливыми.
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Чувствуется боль в сердце и суставах — перед непогодой.
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Заря багрово-красная, без выраженных желтого и зеленого цветов — к усилению ветров.
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Аквариумные рыбки роются в песке на дне — перед хорошей погодой.
Именины в Константинов день
Константин, Максим, Федор, Аркадий, Елена.